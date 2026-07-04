(Adnkronos) - Sparatoria nella notte a Napoli, dove un 33enne è morto in seguito alle ferite. All'una circa, personale della Polizia di Stato è intervenuto in zona Porta Capuana per un uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco in piazza Sant'Anna a Capuana. L'uomo è deceduto durante il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini. Dalla immediata ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, sarebbe stata ferita in circostanze ancora da accertare, mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile della Questura di Napoli.