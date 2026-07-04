Mostre, laboratori e libri per la seconda edizione di "Incontri d'Arte" a Calasetta - Notizie

Calasetta si trasforma in un laboratorio diffuso di creatività. Dal 4 all'11 luglio 2026 è in programma la seconda edizione di "Incontri d'Arte", iniziativa ideata e organizzata dall'associazione locale FarArte, con il patrocinio gratuito del Comune di Calasetta, quest'anno in collaborazione con il gruppo culturale di Alessandra Sorcinelli, che cura la direzione artistica.L'inaugurazione è si terrà oggi, sabato 4 luglio, alle 19.30, e darà ufficialmente il via a una settimana dedicata alle arti visive e performative. L'ingresso alle esposizioni sarà gratuito, con apertura quotidiana dalle 9 alle 11 e dalle 19 alle 24.L'evento propone un percorso espositivo che spazia tra scultura, vetro fusione, pittura, ceramica e ritratti, coinvolgendo trenta artisti e offrendo al pubblico un'esperienza immersiva. Accanto alle esposizioni, il programma prevede laboratori creativi, reading poetici, presentazioni di libri, sfilate di moda e momenti di interazione con il pubblico.Tra le attività collaterali spiccano i laboratori curati da Nino Stagi: il 5 luglio alle 16 un incontro introduttivo, il 6 luglio la colorazione di calchi in gesso, il 7 luglio la pittura su tela con acrilici, il 9 luglio disegni con gessetti sul tema del mare e il 10 luglio un laboratorio di arte libera. Spazio anche al progetto Artmea, ideato da Veronica Scano, che intreccia arte e poesia in un linguaggio identitario. Il cartellone si concluderà sabato 11 luglio con una serata dedicata alla letteratura. Alle 20.30 sarà presentato il libro "Bandidos" di Lorenzo Cuccuru, in dialogo con la stessa Sorcinelli. A seguire spazio all'autrice Tsunami, che presenterà i volumi "Un'amicizia per due mondi da salvare" (volumi 1 e 2), sempre in conversazione con la direttrice artistica.Riproduzione riservata © Copyright ANSA...

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