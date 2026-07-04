(Adnkronos) - Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente marito e moglie. La popstar e il tight end dei Kansas City Chiefs, entrambi 36 anni, si sono sposati venerdì 3 luglio in una cerimonia glamour al Madison Square Garden di New York, come confermato dall’entourage della cantante a 'People'. E d'altronde la notizia è stata annunciata anche ai passanti attraverso i maxi‑schermi fuori dall’arena, che hanno proiettato tutta la sera la scritta “JusT&T Married!”.

La conferma del matrimonio è arrivata dopo giorni di indiscrezioni scatenate dal gran movimento attorno al Madison Square Garden, con strade chiuse, camion di attrezzature e un dispiegamento di sicurezza da grandi occasioni.

Secondo le informazioni circolate, alla cerimonia hanno partecipato quasi mille invitati, con performance speciali di Stevie Nicks e Tim McGraw. Nessuna damigella e nessun testimone tradizionale: Austin Swift, fratello della cantante, ha ricoperto il ruolo di Man of Honor, mentre Jason Kelce è stato il Best Man dello sposo. A celebrare le nozze, secondo quanto riportato da 'People', è stato un grande amico della coppia: l'attore e comico Adam Sandler.

La lista degli invitati ha trasformato Manhattan in un red carpet diffuso: tra i presenti Gigi Hadid e Bradley Cooper, Dakota Johnson, Mariska Hargitay e Peter Hermann, Ed Sheeran, le sorelle Haim, Ellie Goulding, Maren Morris, Kelsea Ballerini, Miranda Lambert, The Chicks, Brad Paisley, Hugh Grant, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Jimmy Fallon, Tommy Hilfiger e molti altri. La sera precedente, Swift e Kelce avevano organizzato una cena di prova intima all’Infosys Theatre del Madison Square Garden, con amici e familiari in abiti scintillanti e tonalità gioiello.

Nei giorni precedenti, il celebre palazzetto era stato completamente trasformato: camion carichi di attrezzature, erba sintetica, decorazioni e scatole etichettate “Garden Party” e “Mirror Ball” avevano anticipato l’allestimento di un evento fuori scala. “Non ho mai visto il Madison Square Garden così diverso”, ha raccontato una fonte a People.

Alla vigilia delle nozze, la coppia ha inoltre effettuato una donazione da 26 milioni di dollari a diverse organizzazioni, tra cui Feeding America, l’Aspca e la Dolly Parton’s Imagination Library.

La coppia ha scelto Christian Dior Haute Couture per i look della cerimonia, creati da Jonathan Anderson in collaborazione diretta con gli sposi. Si tratta del primo abito couture disegnato da Anderson per una celebrità di fama mondiale. Le scarpe sono state realizzate su misura da Christian Louboutin, mentre Swift ha indossato gioielli Cartier.

Swift e Kelce avevano annunciato il fidanzamento il 26 agosto 2025 con un post condiviso su Instagram: una serie di foto di un romantico giardino in cui Kelce si era inginocchiato per chiedere la mano alla cantante. “La vostra prof d’inglese e il vostro prof di ginnastica si sposano”, aveva scritto Swift. L’anello, disegnato da Kelce insieme alla designer Kindred Lubeck di Artifex Fine Jewelry, presentava un diamante old mine su fascia d’oro.

La famiglia Kelce ha sempre sostenuto la relazione: il padre di Travis, Ed, aveva raccontato che il figlio chiese il permesso al padre di Taylor un mese prima della proposta. “I Kelce adorano Taylor”, aveva detto una fonte, sottolineando il legame della cantante con tutta la famiglia, dai genitori Donna ed Ed al fratello Jason e alla cognata Kylie. “Ha cambiato il mondo di Travis nel modo migliore”.

La storia tra i due era iniziata nel 2023, quando Kelce aveva provato a consegnare a Swift un braccialetto dell’amicizia con il suo numero di telefono durante un concerto dell’Eras Tour. Non riuscendoci, aveva dichiarato pubblicamente il suo interesse nel podcast “New Heights”, condotto con il fratello Jason. La madre di Taylor, Andrea Swift, aveva poi raccontato di aver chiesto informazioni su Kelce a un cugino esperto dei Kansas City Chiefs: “Mi ha detto: ‘È il ragazzo più gentile. E ama davvero sua madre’. E ho pensato: ding, ding, ding”.

Swift stessa, ospite del podcast nell’agosto 2025, aveva scherzato: “Devo molto a questo podcast. Mi ha trovato un fidanzato da quando Travis ha deciso di usarlo come app di incontri”. Taylor era stata ospite del podcast sportivo 'New Heights', condotto da Travis e dal fratello Jason Kelce, per presentare il suo nuovo album, 'The Life of a Showgirl', proprio poche settimane prima dell'annuncio ufficiale del fidanzamento. L’episodio aveva infranto ogni record: 13 milioni di visualizzazioni su YouTube in 24 ore, il dato più alto mai registrato per un podcast, e 1,3 milioni di spettatori collegati contemporaneamente al momento dell’uscita, un primato certificato dal Guinness World Record.

Nello stesso periodo, Kelce era apparso sulla copertina di GQ, parlando per la prima volta in modo aperto della relazione con Swift. “Non avevo mai vissuto una situazione simile, avere accanto una persona che capisce la stessa pressione, gli stessi alti e bassi dell’essere davanti a milioni di persone”, aveva raccontato. “È stato molto comprensibile per me vedere quanto fosse stanca dopo i concerti. Lei non si definirebbe mai un’atleta. Ma io ho visto cosa affronta, ho visto quanto lavoro mette sul suo corpo, ed è qualcosa che ti lascia senza parole”.

Negli anni successivi, la coppia è stata molto aperta nel raccontare il proprio legame. Agli Mtv Video Music Awards 2024, Swift aveva ringraziato Kelce dicendo: “Tutto ciò che quest’uomo tocca diventa felicità, divertimento e magia”. Dopo la vittoria dei Chiefs nell’Afc Championship 2025, Swift era scesa in campo per abbracciarlo: “Ti amo. Sono così orgogliosa di te”. In un’intervista con Stephen Colbert, nel dicembre 2025, lo aveva definito “l’amore della mia vita”.

Kelce, da parte sua, ha sempre riconosciuto la complessità di vivere accanto a una superstar globale. “Non ho mai frequentato nessuno con quell’aura”, aveva detto al Wsj Magazine. Alla vigilia del matrimonio, il padre dello sposo ha riassunto il sentimento generale: “Sono super emozionato. Taylor è una dolcezza. È davvero la ragazza della porta accanto”.