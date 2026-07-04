In Sardegna sono le imprese che in banca chiedono finanziamenti piccoli a spendere di più. Per la liquidità fino a 50 mila euro il tasso medio applicato nell'area Sud e Isole è pari a 9,55%, più alto di quello medio nazionale, pari all'8,73% e anche dell'8,23% del Nord-Est. Lo evidenzia un'elaborazione della Cna, basata su dati Banca d'Italia, sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, e rilanciata dalla Cna regionale.
Per i finanziamenti destinati agli investimenti
il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, ma varia in modo
significativo in base all'importo: si passa dal 3,58% delle
operazioni superiori a un milione di euro al 6,08% dei
finanziamenti fino a 50 mila euro, con un differenziale di 2,50
punti percentuali.
Il quadro è ancora più marcato sui prestiti per
esigenze di liquidità, la tipologia più diffusa tra le micro e
piccole imprese per pagare fornitori o sostenere una fase di
tensione di cassa: il tasso medio nazionale è del 4,95%, ma per le
operazioni fino a 50 mila euro raggiunge l'8,73%, contro il 3,54%
dei finanziamenti oltre un milione. Il differenziale, pari a 5,19
punti percentuali, è più del doppio rispetto a quello registrato
sugli investimenti.
A parità di finalità, conclude l'organizzazione
artigiana, il denaro costa molto di più a chi chiede meno. "Una
distorsione che, unita al divario territoriale a sfavore del
Mezzogiorno e delle Isole, rischia di trasformare il credito da
leva di crescita a fattore di selezione", osserva la Cna Sardegna,
"proprio per artigiani e piccole imprese che rappresentano
l'ossatura del tessuto produttivo sardo".
Rispetto ai picchi del 2023 l'analisi evidenzia
una riduzione del costo del denaro, ma i livelli restano lontani da
quelli precedenti alla stretta monetaria. Per gli...