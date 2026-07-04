Riportare il tema della longevità al centro di un confronto scientifico e sociale, mettendo in dialogo il modello italiano e sardo con altre esperienze internazionali, a partire da quella giapponese di Okinawa. È questo l'obiettivo di MeDiet Japan 2026, il simposio promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (Iccj) in programma il 16 e 17 ottobre 2026 alla United Nations University di Tokyo.
Nata nel 2021 per promuovere la dieta
mediterranea e il benessere in Giappone e in Asia, MeDiet Japan si
è progressivamente trasformata in una piattaforma dedicata alla
salute, al benessere a 360 gradi e agli stili di vita sostenibili.
L'edizione 2026, intitolata "Longevity - the Italian and Sardinian
model in global dialogue", metterà l'Italia e in particolare la
Sardegna al centro del dibattito internazionale sull'invecchiamento
sano.
La scelta della Sardegna richiama una delle
cinque Blue Zones del pianeta, aree caratterizzate da un'elevata
concentrazione di centenari e da modelli di vita associati a una
maggiore longevità. Alimentazione, attività fisica quotidiana,
legami sociali e rapporto con il territorio sono alcuni degli
elementi che il simposio intende mettere a confronto con altre
realtà internazionali, inclusa Okinawa.
L'iniziativa punta a riflettere sul rapporto tra
durata e qualità della vita, superando una visione esclusivamente
anagrafica dell'invecchiamento. Il "Me" di MeDiet richiama
l'individuo e le sue scelte alimentari, sottolineando il ruolo
della prevenzione e degli stili di vita nel benessere complessivo.
In questa prospettiva, la dieta mediterranea e il modello italiano
vengono proposti come approccio integrato alla salute fisica e
mentale.
Nel corso delle due giornate interverranno
esperti internazionali di nutrizione, gerontologia, geroscienza,
biotecnologia, genetica, scienze motorie e scienze sociali, insieme
a ricercatori, atleti e chef, con l'obiettivo di tradurre le
evidenze scientifiche in pratiche concrete per migliorare la...