MeDiet Japan 2026, a Tokyo il modello italiano della longevità - Notizie

Riportare il tema della longevità al centro di un confronto scientifico e sociale, mettendo in dialogo il modello italiano e sardo con altre esperienze internazionali, a partire da quella giapponese di Okinawa. È questo l'obiettivo di MeDiet Japan 2026, il simposio promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (Iccj) in programma il 16 e 17 ottobre 2026 alla United Nations University di Tokyo.Nata nel 2021 per promuovere la dieta mediterranea e il benessere in Giappone e in Asia, MeDiet Japan si è progressivamente trasformata in una piattaforma dedicata alla salute, al benessere a 360 gradi e agli stili di vita sostenibili. L'edizione 2026, intitolata "Longevity - the Italian and Sardinian model in global dialogue", metterà l'Italia e in particolare la Sardegna al centro del dibattito internazionale sull'invecchiamento sano.La scelta della Sardegna richiama una delle cinque Blue Zones del pianeta, aree caratterizzate da un'elevata concentrazione di centenari e da modelli di vita associati a una maggiore longevità. Alimentazione, attività fisica quotidiana, legami sociali e rapporto con il territorio sono alcuni degli elementi che il simposio intende mettere a confronto con altre realtà internazionali, inclusa Okinawa.L'iniziativa punta a riflettere sul rapporto tra durata e qualità della vita, superando una visione esclusivamente anagrafica dell'invecchiamento. Il "Me" di MeDiet richiama l'individuo e le sue scelte alimentari, sottolineando il ruolo della prevenzione e degli stili di vita nel benessere complessivo. In questa prospettiva, la dieta mediterranea e il modello italiano vengono proposti come approccio integrato alla salute fisica e mentale.Nel corso delle due giornate interverranno esperti internazionali di nutrizione, gerontologia, geroscienza, biotecnologia, genetica, scienze motorie e scienze sociali, insieme a ricercatori, atleti e chef, con l'obiettivo di tradurre le evidenze scientifiche in pratiche concrete per migliorare la...

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