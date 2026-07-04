(Adnkronos) - In visita a Lampedusa, il Papa viene ringraziato dai migranti per la visita al cimitero con omaggio floreale. Poi il bagno di folla al suo arrivo, a bordo di una Fiat Campagnola, al campo sportivo dell'isola per la messa
(Adnkronos) - In visita a Lampedusa, il Papa viene ringraziato dai migranti per la visita al cimitero con omaggio floreale. Poi il bagno di folla al suo arrivo, a bordo di una Fiat Campagnola, al campo sportivo dell'isola per la messa
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