"Condividiamo un sogno, esprimiamo un desiderio per tutti noi: possa morire". Un passaggio del messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella notte di Natale non passa inosservato e finisce sotto i riflettori dei media, in particolare britannici, che si soffermano sui sottotitoli in inglese. Nel messaggio, a cui danno risalto soprattutto Times e Telegraph, il leader di Kiev augura la morte a Vladimir Putin?

Zelensky ha diffuso il messaggio, in ucraino, attraverso i suoi canali social. Un lungo video, di oltre 8 minuti, in cui ha ribadito l'obiettivo dopo quasi 4 anni di guerra con la Russia: "Chiediamo la pace per l'Ucraina, lottiamo per la pace e preghiamo per la pace. La meritiamo, meritiamo che ogni famiglia ucraina possa vivere in armonia e serenità", le parole del presidente alla fine di una giornata caratterizzata dall'ennesima ondata di attacchi russi con droni e missili.

Il passaggio 'incriminato'

"Così attacca chi è senza dio, così attacca chi non ha nulla in comune con la cristianità o con tutto ciò che è umano", ha proseguito Zelensky. Quindi, il passaggio che appare controverso: "Condividiamo un sogno, esprimiamo un desiderio per tutti noi: possa perire", ha detto Zelensky, come evidenzia la traduzione in inglese 'may he perish' proposta nel video sottotitolato dalla presidenza ucraina.

"Caro popolo - la frase completa dopo circa 6'20'' - sin dai tempi antichi gli ucraini credono che il cielo si apra nella notte di Natale e se si confessano i propri sogni, questi si avvereranno. Noi condividiamo un sogno e esprimiamo un desiderio per noi: 'Possa lui morire', ognuno di noi potrebbe dire a se stesso". Zelensky non fa riferimento a nessuna persona in maniera esplicita: è un riferimento, nemmeno troppo velato, a Putin? "Quando ci rivogliamo a Dio - ha proseguito il presidente ucraino - chiediamo qualcosa di più grande: chiediamo la pace per l'Ucraina. Combattiamo per questo, preghiamo per questo, meritiamo questo".

La reazione della Russia

“Una persona poco equilibrata”. Il Cremlino, attraverso le parole del portavoce Dmitry Peskov riportate dalla Tass, commenta così il messaggio natalizio di Zelensky.

Al Cremlino, dice il portavoce del presidente Vladimir Putin, hanno visto il messaggio natalizio di Zelensky, che “sembra una persona poco equilibrata L'intervento natalizio è stato scortese e rancoroso. “Le dichiarazioni di Zelensky mettono in dubbio la sua capacità di prendere decisioni adeguate per una soluzione politico-diplomatica”, afferma Peskov.