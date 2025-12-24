Ussaramanna saluta Sa Giara: chiude dopo quasi 52 anni la storica pizzeria

🍕 Ussaramanna saluta Sa Giara: chiude dopo quasi 52 anni la storica pizzeria

Si chiude una pagina di storia a Ussaramanna. Dopo quasi 52 anni di attività, abbassa la saracinesca la storica Pizzeria Sa Giara, punto di riferimento per intere generazioni.

Roberto e Milva vanno in meritata pensione, lasciando dietro di sé non solo una pizzeria, ma un luogo di incontro, convivialità e ricordi condivisi. Sa Giara era conosciuta ben oltre i confini del paese: in tanti arrivavano da tutta la Sardegna per gustare le celebri pizze giganti, servite in tre piatti, difficili da finire ma indimenticabili nel sapore.

Un’attività che ha accompagnato la vita della comunità per oltre mezzo secolo, diventando parte dell’identità del paese. Con la chiusura di Sa Giara se ne va un pezzo di storia locale, ma resta l’affetto di chi l’ha vissuta.

Grazie Roberto e Milva, per ogni pizza, ogni serata e ogni momento condiviso.

Sa Giara resterà per sempre nel cuore di Ussaramanna e di chi l’ha amata. ❤️🍕