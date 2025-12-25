Ascolti tv, oltre 2 milioni di spettatori per la messa di Leone XIV alla vigilia di Natale
Grande attenzione del pubblico ieri, mercoledì 24 dicembre, per la prima Santa messa della notte di Natale, celebrata da Papa Leone XIV in mondovisione, in onda dalle 21.50 su Rai 1 – a cura del Tg1 e di Rai Vaticano - e seguita da 2 milioni 129 mila spettatori pari al 16% di share. A seguire, lo speciale Notte di Natale di 'A Sua immagine' ha registrato il 14,3% di share con 1 milione 351 mila spettatori mentre 'Giubileo 2025: da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV - Fari di Speranza' il 9,9% di share e 682 mila spettatori.
In una nota la Rai riferisce poi che in prima serata su Rai 2, il film d’animazione di Disney 'Zootropolis' ha registrato il 7,7% di share e 1 milione 80 mila spettatori. Su Rai 3 'Uno sguardo dal cielo' ha segnato il 3,6% di share e 518 mila spettatori. Nel preserale è sempre vincente l’''Eredità' con il 24,6% di share e 3 milioni 556 mila spettatori e, in access prime time 'Affari tuoi' è al 23,7% di share con 3 milioni 666mila spettatori.
Nello stesso segmento orario, su Rai 3, 'Blob di tutto di più' ottiene 951 mila spettatori con il 6,3% di share, 'Via dei matti n.0' il 5,6% di share con 858 mila spettatori, 'Un posto al sole' il 6,6% con 1 milione 28 mila spettatori.
Nel daytime di Rai 1 'Unomattina' segna il 19,3% di share con 1 milione 22 mila spettatori, 'Storie italiane' è al 14,9% di share con 771 mila spettatori. Il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala è stato visto da 479 mila spettatori pari all’8,3% di share. Grande seguito per 'È sempre mezzogiorno!' al 14,2% di share e 1 milione 430 mila spettatori. Nel pomeriggio 'La Volta Buona Story' ottiene il 14,6% e 1 milione 726 mila spettatori. Ottimo risultato per lo 'Zecchino d’Oro. La magia della Vigilia' con il 12,7% di share e 1 milione 473 mila spettatori.
Sulla seconda rete il programma 'I fatti vostri' ottiene complessivamente l’8,8% di share con 592 mila spettatori nella prima parte e 883 mila nella seconda. 'Bellamà' si attesta al 4,8% con 409 mila spettatori saliti a 518 mila nella seconda parte (4,8%) mentre 'La porta magica' è al 3,9% di share con 451 mila spettatori.
Nella mattinata di Rai 3, 'Buongiorno Italia' è al 10,9% di share e 316 mila spettatori e 'Buongiorno Regione' al 12,9% con 531 mila spettatori. Nel pomeriggio 'In cammino tra arte e fede' registra il 5,2% di share e 578 mila spettatori, 'Il paese della biodiversità' il 4,5% di share con 481 mila spettatori. Bene, infine, 'Geo' con il 10,8% e 1 milione 305 mila spettatori
