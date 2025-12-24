Fare teatro dove non c'è, a Baradili il Festival Cantiere targato Carpe Diem

Tre giornate di spettacoli, residenze e creazione condivisa dal 27 al 29 dicembre...

Un festival che crea connessioni tra artisti e comunità, spazio di studio, residenza, sperimentazione e creazione condivisa.

Baradili, il comune più piccolo della Sardegna, accoglie dal 27 al 29 dicembre il Festival Cantiere.

Organizzato da Progetti Carpe Diem, direzione artistica di Aurora Aru e Franco Marzocchi, giunge alla 30/a edizione ed è intitolato Scriteriati.

Dal 1996 Cantiere ha attraversato luoghi abbandonati o periferici: il compendio minerario di Montevecchio, le campagne di Soleminis, il borgo di Tratalias, fino all'approdo a Baradili. Obiettivo: fare teatro dove non c'è, come gesto di cura e riattivazione dei territori. Accanto agli spettacoli tra teatro, musica, reading, convivono laboratori, restituzioni sceniche, processi aperti al pubblico. Tra i momenti più attesi il 27 spicca Il Circo delle Pulci di Bustric, figura storica del teatro di immaginazione. Nel cartellone della tre giorni un reading musicale ispirato a tre novelle del Decameron, nel 650° anniversario della morte di Boccaccio, ideato e interpretato da Andrea Macaluso, voce narrante - e chitarra - Francesco Morittu.

Ancora: A metà del sentiero, progetto musicale della cantante Ada Flocco, con Saverio Zura alla chitarra, tra composizioni originali e riletture jazz contemporanee; Il vecchio e il mare di Hemingway, restituito in forma di racconto scenico dalla voce di Mario Pietramala, musiche di Stefano Casti; The Shape of My Harp, progetto musicale della cantante e compositrice Francesca Corrias e Marcella Carboni - arpa elettroacustica- con Filippo Mundula al contrabbasso.

Spazio ai progetti di ricerca e sperimentazione in residenza con Play Otello che vede in scena Bustric, Daniel Dwerryhouse e Mario Pietramala in un gioco scenico che attraversa Shakespeare, e Umanità - Epilogo, progetto di Andrea Macaluso. Tra i momenti musicali quello con Francesco Morittu, Stefano Colombelli e Carlo Pusceddu. Poi il progetto di microteatro ideato e interpretato da Agnese Fois per Scena Otto Aps. Focus sui percorsi formativi e partecipativi con Almeno nevicasse, ideato e condotto da Francesca Sarteanesi.

Chiude il festival Città d'Utopia, atelier di immaginazione collettiva ideato da Maria Vittoria Bellingeri e Simone Petrucci che coinvolge bambini e comunità con un progetto che unisce teatro, pedagogia e arte partecipativa.

