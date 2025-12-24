Cagliari, il Comune approva bilancio di previsione da mezzo miliardo, tasse immutate

Il sindaco Zedda: 'dal prossimo anno niente debiti a nostro carico'...

l Consiglio comunale di Cagliari ha approvato il bilancio di previsione 2026-27-28, pari a 533 milioni di euro.

Le tariffe Imu, Tari e le tasse resteranno invariate.

Le cifre: 533 milioni per il 2026 di cui 324 per spesa corrente e 164 per investimenti; 483 per il 2027, 324 per spesa corrente e 116 per investimenti; 479 per il 2028, 323 per spesa corrente e 112 per investimenti.

Per i Servizi sociali: 80 milioni dei quali 24 per disabilità, 12 per infanzia e minori, 25 per soggetti a rischio di esclusione sociale, 5 per la casa. Le altre voci: per sicurezza e ordine pubblico, 14 milioni; per la scuola: 21 milioni di cui 13 per servizi ausiliari (es. mensa, bambini).

"La cifra del bilancio crescerà - spiega il sindaco Massimo Zedda - perché siamo in attesa dell'approvazione della legge di stabilità nazionale e di quella regionale. Le risorse più corpose provengono da finanziamenti europei e regionali. La nostra autonomia finanziaria cresce negli anni rispetto ai trasferimenti, in calo, ma quest'anno abbiamo estinto l'indebitamento proveniente dai primi anni 2000 e dall'anno prossimo non risulteranno debiti a nostro carico. Un caso più unico che raro in Italia".

E ancora: "Manutenzioni, decoro, cultura, istruzione, verde pubblico, innovazione, alcune, tra le tante, delle azioni finanziate - prosegue il primo cittadino - La massa manovrabile è destinata all'assunzione di personale. Lavorare sul bilancio, che contiamo di approvare entro l'anno, è importante per assicurare i servizi alle cittadine e ai cittadini. Ulteriori risorse saranno destinate ai servizi sociali, alla sicurezza e all'ordine pubblico, allo sport e per lo sviluppo, per costruire un futuro più inclusivo e con più opportunità per tutte e tutti".

