Incendio in un appartamento in Via Mascagni - fiamme domate dai pompieri

🔥 Incendio in un appartamento a Sant’Antonio di Gallura, nessun ferito grave

Un incendio è divampato nella serata di ieri all’interno di un appartamento in via Mascagni, a Sant’Antonio di Gallura. L’allarme è scattato intorno alle 20, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, le fiamme sono state rapidamente domate, evitando che l’incendio si propagasse agli edifici circostanti e causando danni più gravi.

L’unico inquilino dell’abitazione, situata al primo piano, non ha riportato ferite serie: solo lievi ustioni e tanto spavento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118, che ha accertato le buone condizioni di salute dell’uomo.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei vigili del fuoco.

Leggi tutto su Ansa Sardegna