Sestu, via Genova: cratere sull’asfalto, area messa in sicurezza ma il dibattito continua sui social

Tiene banco a Sestu, in particolare nel gruppo Facebook del paese, la vicenda della voragine apertasi sull’asfalto in via Genova, una situazione che nei giorni scorsi ha suscitato preoccupazione e numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Il cratere è ben visibile e ha confermato i timori dei residenti, che hanno acceso i riflettori su una criticità ritenuta pericolosa per la circolazione. Nel frattempo, il Comune di Sestu è intervenuto mettendo in sicurezza l’area, in attesa del definitivo ripristino dello stato dei luoghi.

Nei post e nei commenti pubblicati nel gruppo Facebook cittadino, alcuni utenti hanno sollevato una serie di interrogativi, aprendo un confronto pubblico sul tema:

se i lavori eseguiti in precedenza siano stati accompagnati da adeguati controlli da parte degli enti competenti;

se le abbondanti piogge degli ultimi giorni possano aver inciso sul cedimento dell’asfalto;

se il monitoraggio delle opere sia demandato soprattutto ai cittadini, o se siano mancati controlli più puntuali prima e dopo gli interventi.

Un dibattito che, pur nei toni della riflessione, ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo attivo dei residenti, ringraziati da più parti per aver segnalato tempestivamente una situazione di rischio.

L’attenzione ora resta alta, in attesa che l’intervento definitivo restituisca piena sicurezza alla strada.