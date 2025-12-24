Carbonia, Capodanno in Piazza Roma: Jimmy Sax in concerto il 31 dicembre

Sarà Jimmy Sax, sassofonista di fama internazionale, il protagonista del Capodanno a Carbonia. L’artista si esibirà il 31 dicembre in Piazza Roma con uno show esclusivo che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno.

Jimmy Sax è considerato uno dei musicisti più apprezzati a livello mondiale: vanta oltre mezzo miliardo di stream sulle principali piattaforme digitali e più di 430 milioni di visualizzazioni online. I suoi brani, caratterizzati da sonorità moderne e coinvolgenti, lo hanno reso un punto di riferimento nella scena musicale internazionale.

L’evento di Capodanno 2025 a Carbonia si inserisce in un tour che vedrà l’artista esibirsi anche il 30 dicembre a Cortina d’Ampezzo e il 1° gennaio a Cerignola, confermando l’importanza della tappa sarda all’interno del calendario degli appuntamenti di fine anno.

Un concerto pensato per trasformare Piazza Roma in un grande spazio di festa e musica, richiamando pubblico da tutta la Sardegna per uno degli eventi più attesi delle festività.