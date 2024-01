Cagliari

L’incidente nella notte

Un morto e tre feriti in codice rosso trasportati in ospedale. E’ il grave bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 3.30 di questa notte. Due auto si sono scontrate frontalmente a Cagliari, in via Vesalio, all’altezza di via Vesalio 22.

La persona deceduta è l’autista di una delle due auto.

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari hanno estratto dai veicoli quattro persone, consegnandoli alle cure del personale medico del 118. Una di loro ha cessato di vivere e altre tre sono state trasportate in codice rosso all’ospedale.

Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco ed il personale sanitario, anche due pattuglie della municipale per gli accertamenti ed i rilievi di legge.

Sabato, 20 gennaio 2024