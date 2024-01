Cagliari

Intervento della polizia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 26 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del Commissariato di polizia di Carbonia, impiegati in attività di prevenzione e contrasto di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad una perquisizione nella sua abitazione, dopo aver notato nei pressi della sua abitazione il via vai di assuntori di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti complessivamente circa 36 grammi di marijuana, circa 37 grammi hashish, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della sostanza, nonché la somma di 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta l’ipotetico provento della presunta attività illecita.

Inoltre, in un mobile della camera da letto, è stato trovato un manufatto pirotecnico artigianale tipo “bomba carta”, neutralizzato successivamente dagli operatori della Squadra Artificieri della Questura di Cagliari.

Al termine delle formalità di rito per il giovane, già noto alle forze dell’odine, sono scattati gli arresti domiciliari, già convalidati dal giudice, per l’ipotesi reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Mossa anche l’accusa di reato per detenzione illegale di materiale esplosivo.

