Servirà un nuovo bando per assegnare la tratta aerea in continuità territoriale tra Alghero e Milano Linate.

Dopo che il primo bando era andato deserto, la Regione aveva subito avviato l'iter per una nuova gara ma ora è arrivato lo stop da Bruxelles.

La Commissione Europea ha, infatti, ritenuto di dover garantire i sei mesi canonici di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, nonostante si trattasse di una riedizione del bando andato deserto.

"È necessario fare chiarezza per evitare che si diffondano ricostruzioni che rischiano di generare confusione nei cittadini. La vicenda della rotta Alghero-Milano Linate non nasce da errori della Regione Sardegna, ma da una diversa interpretazione, da parte della Commissione europea, del Regolamento 1008/2008 e dei suoi orientamenti - afferma l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca - La normativa europea non disciplina in maniera specifica il caso di una gara andata deserta e della successiva ripubblicazione del bando.

Proprio per questo motivo la Regione ha applicato lo stesso criterio interpretativo già utilizzato nel precedente bando della continuità territoriale, quando anche in quel caso le gare relative ad Alghero erano andate deserte. Allora si seguì esattamente lo stesso iter procedurale, senza che la Commissione europea sollevasse alcuna obiezione".

"Il fatto che la gara sia andata deserta è la plastica dimostrazione del fatto che l'interesse degli operatori non ci fosse. La Commissione europea ha invece scelto, in questa circostanza, di adottare un'interpretazione più restrittiva e formalistica rispetto a quella ritenuta valida in passato - sottolinea l'assessora - Prendiamo atto di questa diversa lettura, pur non condividendola".

Intanto la Regione è già al lavoro per garantire la continuità dei collegamenti, che non è in alcun modo in discussione. "L'obiettivo prioritario oggi è evitare qualsiasi interruzione del servizio. Per questo stiamo lavorando insieme al Ministero e alla Commissione europea per individuare la soluzione più rapida, attraverso una proroga dell'attuale regime e la predisposizione del nuovo bando. L'obiettivo è garantire che il nuovo affidamento entri in vigore, al più tardi, con l'avvio della stagione Iata Summer 2027", conclude Manca.