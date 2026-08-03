Solanas, La Spiaggia Tra Inciviltà e Polemiche: Cestini Stracolmi e Rifiuti Abbandonati. "La Colpa è dei Cittadini"

Solanas, la Spiaggia Tra Inciviltà e Polemiche: L'Opposizione Attacca, i Cittadini Rispondono

SOLANAS – Un'immagine che fa discutere. Il gruppo politico di opposizione Sinnai Libera pubblica una foto dei cestini stracolmi a Solanas, con i rifiuti che traboccano e si spargono sulla spiaggia. La domanda: "Sarei curioso di vedere la stessa foto più tardi, per dare il tempo agli operatori di fare il loro lavoro". Un invito a chi si lamenta del parcheggio di portarsi via l'immondizia.

Il post scatena un acceso dibattito, con un altro esponente dell'opposizione che interviene: "L'unico modo per risolvere i problemi è cambiare gli amministratori. Manca la visione del bello e dell'armonia collettiva".

La Voce dei Volontari: "Il Problema Siamo Noi"

Un volontario di Plastic Free porta la sua esperienza diretta: "I cittadini devono avere più rispetto per il proprio territorio. Residenti che smaltiscono i rifiuti nei cestini pubblici, fumatori che lasciano cicche ovunque, famiglie che fanno pizzate in spiaggia e lasciano i cartoni a terra". Il suo messaggio è chiaro: i cestini non possono essere più grandi, gli operatori sono in due e non possono trasportare buste pesantissime. "Il Comune e Cosir fanno il loro lavoro. I cittadini no".

L'Amministrazione nel Mirino e le Critiche

Un cittadino ribatte: "Troppo semplice attribuire ogni responsabilità all'amministrazione. Se una persona abbandona i rifiuti in spiaggia, la responsabilità è prima di tutto di chi compie quel gesto incivile". Un altro residente racconta un episodio emblematico: "La mattina presto gli operatori avevano appena svuotato i cestini. Poco dopo arriva un signore che li ha riempiti di nuovo con immondizia portata da casa". La sua conclusione è lapidaria: "La colpa è solo della gente incivile, maleducata e caddozza". Un altro propone un cambio di strategia: "I contenitori non vanno messi in mezzo alla spiaggia ma all'ingresso. Più cestini ci sono, più spazzatura si trova. Sono cestini butta-carte, non cassonetti".

Un Appello alla Responsabilità

Il dibattito si conclude con un appello alla responsabilità individuale. Come scrive un cittadino: "Quando andavo al mare la busta dei rifiuti me la portavo a casa. Costa tanta fatica portarvela a casa?". Un altro aggiunge: "Se la smettessimo di dare sempre colpa agli amministratori e dessimo la colpa agli incivili".

La discussione su Solanas è lo specchio di un problema più grande: l'inciviltà e la mancanza di rispetto per il bene comune. Un problema che non si risolve solo con più cestini o più controlli, ma con un cambiamento culturale che parta dai singoli cittadini. La speranza è che il dibattito possa trasformarsi in azioni concrete, per restituire a Solanas la pulizia e il decoro che merita.