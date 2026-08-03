Una donna di 71 anni morta e quattro feriti: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la statale 125 a Sinnai.

L'incidente è avvenuto all'altezza dello bivio per Burranca.

Coinvolte nell'incidente una Golf, una Ford Kuga e una Peugeot 2008 che per cause non ancora accertate da parte della polizia stradale si sono urtate.

Nell'impatto la Peugeot è finita fuori strada. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del 118.

Purtroppo nonostante l'arrivo dei soccorsi per la 71enne non c'è stato nulla da fare.

Gli altri quattro feriti sono stati trasportati nei vari ospedale cittadini in codice rosso per dinamica, ma non sarebbero in pericolo di vita. La Polstrada sta ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.