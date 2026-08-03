Danza, musica, cinema e letteratura nel dialogo immaginario Deledda e Duse - Notizie

Riflettori ancora accesi sulla grande Danza nel sito archeologico di Tharros, a Cabras. Il 5 agosto alle 22, approda in anteprima nazionale "Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa". Per la regia di Mvula Sungani lo spettacolo, produzione Dce, Area Live, intreccia danza, musica, cinema e letteratura. L'opera, proposta in occasione delle celebrazioni di "Deledda 100" per il centenario del Premio Nobel, è un ideale dialogo tra la scrittrice sarda con l'attrice Eleonora Duse. Nella visione registica e coreografica di Sungani, le vite delle due protagoniste prendono corpo in un paesaggio emotivo dove danza, suono e mito si fondono in un linguaggio moderno e, al tempo stesso, universale.Protagonisti della scena sono l'étoile Emanuela Bianchini, sua anche la struttura coreografica definitiva dell'opera, il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della Mvula Sungani Physical Dance. La parola è affidata all'attrice Lia Careddu, la componente musicale si sviluppa dal vivo attraverso le voci di Flo e Serena Pisa, accompagnate da Ernesto Nobili, chitarra, Erasmo Petringa violoncello e basso, curatore degli arrangiamenti per archi, dal polistrumentista Francesco Di Cristofaro al pianoforte, fisarmonica e flauti e Marco Caligiuri, batteria, percussioni e all'elettronica, con la partecipazione del Quintetto d'Archi.Una raffinata tessitura musicale attraversa alcune delle pagine più significative della canzone d'autore italiana - Battisti, Vasco Rossi, Barbarossa, Vecchioni, De André, Battiato e Renato Zero - affiancandole ai canti della tradizione popolare. "Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa" è anche un progetto personale per Mvula Sungani, dedicato alla memoria della madre, originaria di Nuoro, e della nonna. Due figure che hanno ispirato una riflessione sulla forza silenziosa delle donne e sulla loro capacità di trasformare il dolore in dignità, libertà e futuro. Come racconta lo stesso regista, "Nel silenzio, dove la parola si dissolve, il suono si fa memoria e...

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