Riflettori ancora accesi sulla grande Danza nel sito archeologico di Tharros, a Cabras. Il 5 agosto alle 22, approda in anteprima nazionale "Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa". Per la regia di Mvula Sungani lo spettacolo, produzione Dce, Area Live, intreccia danza, musica, cinema e letteratura. L'opera, proposta in occasione delle celebrazioni di "Deledda 100" per il centenario del Premio Nobel, è un ideale dialogo tra la scrittrice sarda con l'attrice Eleonora Duse. Nella visione registica e coreografica di Sungani, le vite delle due protagoniste prendono corpo in un paesaggio emotivo dove danza, suono e mito si fondono in un linguaggio moderno e, al tempo stesso, universale.
Protagonisti della scena sono l'étoile Emanuela
Bianchini, sua anche la struttura coreografica definitiva
dell'opera, il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della
Mvula Sungani Physical Dance. La parola è affidata all'attrice Lia
Careddu, la componente musicale si sviluppa dal vivo attraverso le
voci di Flo e Serena Pisa, accompagnate da Ernesto Nobili,
chitarra, Erasmo Petringa violoncello e basso, curatore degli
arrangiamenti per archi, dal polistrumentista Francesco Di
Cristofaro al pianoforte, fisarmonica e flauti e Marco Caligiuri,
batteria, percussioni e all'elettronica, con la partecipazione del
Quintetto d'Archi.
Una raffinata tessitura musicale attraversa
alcune delle pagine più significative della canzone d'autore
italiana - Battisti, Vasco Rossi, Barbarossa, Vecchioni, De André,
Battiato e Renato Zero - affiancandole ai canti della tradizione
popolare. "Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa" è anche un
progetto personale per Mvula Sungani, dedicato alla memoria della
madre, originaria di Nuoro, e della nonna. Due figure che hanno
ispirato una riflessione sulla forza silenziosa delle donne e sulla
loro capacità di trasformare il dolore in dignità, libertà e
futuro. Come racconta lo stesso regista, "Nel silenzio, dove la
parola si dissolve, il suono si fa memoria e...