Iglesias, Evade Più Volte dai Domiciliari: 35enne Finisce in Carcere a Uta

Iglesias, Evade Più Volte dai Domiciliari: 35enne Finisce in Carcere

IGLESIAS – Un uomo di 35 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato trasferito nel carcere di Uta per aver violato ripetutamente le prescrizioni imposte. I Carabinieri della Stazione di Iglesias hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Autorità Giudiziaria.

Le Violazioni e il Provvedimento

Il provvedimento restrittivo è scaturito dalle numerose inosservanze delle prescrizioni, puntualmente documentate dai militari durante i quotidiani controlli. Le evasioni accertate hanno indotto l'Autorità Giudiziaria a disporre l'aggravamento della misura cautelare, trasformando i domiciliari in carcere.

Il Trasferimento a Uta

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove rimarrà a disposizione della Magistratura.

L'intervento rientra nel costante impegno dei Carabinieri nella vigilanza del territorio e nel controllo sui soggetti sottoposti a misure restrittive, per garantire il rispetto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e la sicurezza della comunità. Il caso dimostra come la violazione delle prescrizioni giudiziarie possa comportare un inasprimento delle misure cautelari.