Solanas, Volontari Plastic Free Puliscono la Spiaggia: Rifiuti, Mozziconi e un Vecchio Televisore Abbandonato

Solanas, Volontari Plastic Free Puliscono la Spiaggia: "Inciviltà e Civiltà Convivono"

SOLANAS – Una serata di impegno e amore per il territorio. I volontari di Plastic Free si sono ritrovati venerdì 31 luglio a Solanas, presso la rotonda di via al mare, tra Vanity e Hotel Villa al Mare, per una raccolta ecologica. Armati di guanti, cappellino e crema solare, hanno ripulito una parte del litorale dai rifiuti lasciati dai bagnanti.

Il Bottino della Raccolta

I volontari hanno rimosso rifiuti di ogni genere, tra cui mozziconi di sigaretta – uno dei rifiuti più piccoli, diffusi e pericolosi – e un vecchio televisore abbandonato sul ciglio della strada. "Poche, ma volenterose ed efficienti", hanno commentato le volontarie, sottolineando come l'amore per il proprio territorio sia più grande dell'inciviltà di alcuni.

Un Messaggio di Speranza

"Come c’è inciviltà a Solanas, c’è anche la civiltà. Il nostro amore per il proprio territorio è molto più grande", hanno scritto i volontari. La giornata di raccolta ecologica è stata un'occasione per restituire a Solanas la pulizia e lo splendore che merita. L'invito è a partecipare alle prossime iniziative. L'impegno dei volontari di Plastic Free dimostra che la bellezza del territorio può essere preservata con la collaborazione di tutti.