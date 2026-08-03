Perdaxius, Incidente ubriaco alla guida: 46enne Denunciato con Tasso Oltre 4 Volte il Limite. Patente Ritirata

PERDAXIUS – Un incidente stradale e un tasso alcolemico da record. I Carabinieri della Stazione di Santadi hanno denunciato un operaio 46enne per guida sotto l'influenza dell'alcool. La vicenda trae origine da un sinistro verificatosi lo scorso 23 luglio a Perdaxius.

I Rilievi e l'Etilometro

I militari, intervenuti per i rilievi, hanno sottoposto il conducente all'accertamento etilometrico. I risultati hanno certificato un tasso alcolemico oltre quattro volte il limite massimo consentito. Un valore che ha trasformato un incidente in una denuncia penale.

Le Conseguenze

A seguito degli esiti, i Carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente dell'uomo, informando contestualmente la Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. L'intervento rientra nei controlli dell'Arma per contrastare la guida in stato di alterazione e garantire la sicurezza sulle strade.

La guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali. L'operazione conferma l'impegno dei Carabinieri nel contrastare comportamenti pericolosi al volante, a tutela di tutti gli utenti della strada. Il 46enne dovrà ora rispondere della sua condotta di fronte all'Autorità Giudiziaria. La sicurezza stradale è una priorità per le forze dell'ordine, che continueranno a vigilare per prevenire tragedie. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per segnalare situazioni di pericolo. La patente ritirata è una misura necessaria per proteggere la collettività. L'incidente è un campanello d'allarme sui rischi della guida in stato di alterazione.