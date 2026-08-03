Nughedu Santa Vittoria, Incendio nella Notte: Fiamme a un Passo dalle Case

Nughedu Santa Vittoria, Incendio nella Notte: Fiamme a un Passo dalle Case

NUGHEDU SANTA VITTORIA – Per pochi metri non si è trasformato in una tragedia. Nella notte appena trascorsa, un incendio di vegetazione ha minacciato il centro abitato di Nughedu Santa Vittoria, arrivando a ridosso delle prime abitazioni all’ingresso del paese. L’allarme è scattato intorno alle 00.45, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un rogo divampato in via Mazzini.

L'Intervento Coordinato

Vista la vicinanza delle fiamme alle case, la macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente. Sul posto sono state inviate una squadra dalla sede di Abbasanta e un'autobotte di supporto dalla sede centrale di Oristano. Grazie all'intervento coordinato dei Vigili del Fuoco e della compagnia dei barracelli, il fuoco è stato bloccato prima che potesse raggiungere gli edifici. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state affiancate dalle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità.

L'incendio è stato domato senza danni alle persone o alle strutture. La prontezza dei soccorsi e la collaborazione tra le diverse forze in campo hanno permesso di scongiurare il peggio, restituendo serenità alla comunità di Nughedu Santa Vittoria.