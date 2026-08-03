Sinnai, Tragico Schianto sulla 125: Muore una Donna di 71 Anni. Tre Auto Coinvolte e Quattro Feriti

Sinnai, Tragico Schianto sulla Vecchia 125: Muore una Donna di 71 Anni

SINNAI – Un tragico incidente stradale si è verificato ieri notte sulla ex Statale 125, all'altezza del bivio di Burranca, nel territorio di Sinnai. Nel violento scontro frontale tra tre automobili, avvenuto verso le 22.30, ha perso la vita una donna di 71 anni.

La Dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, una Peugeot 2008 e una Ford Kuga si sono scontrate frontalmente. Una terza vettura, una Golf, è rimasta coinvolta nell'impatto. La Peugeot, sulla quale viaggiava la vittima insieme al marito, è finita oltre il guardrail. Il conducente della Ford Kuga è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.

I Feriti e i Soccorsi

Oltre alla vittima, altre quattro persone sono rimaste ferite. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Monserrato e al Brotzu. Secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e la Polizia Stradale.

I Rilievi

La Polizia Stradale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

La comunità di Sinnai è sotto shock per la tragica scomparsa della donna. Le indagini proseguono per accertare le cause dello schianto. I feriti sono ricoverati in ospedale e le loro condizioni sono monitorate. La strada è stata riaperta al traffico. La Polizia Stradale continua le indagini. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. La comunità si stringe attorno ai familiari della vittima. La sicurezza stradale rimane una priorità. La prudenza è fondamentale per evitare tragedie.