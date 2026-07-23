Turismo, Germania, Francia e Svizzera primi mercati per la Sardegna - Notizie

Resta la Germania il primo mercato straniero, e in assoluto, per il turismo in Sardegna: per la prima volta nel 2025 i tedeschi hanno superato i tre milioni di presenze, in aumento del 19,8% rispetto al 2024 e con 4,8 giorni di permanenza media. Segue la Francia con un 1,6 milioni di presenze, in aumento del 21,6%: in dieci anni i francesi hanno più che triplicato i pernottamenti. La Svizzera, al terzo posto, supera per la prima volta il milione di presenze, seguita dal Regno Unito con oltre 800 mila presenze e dalla Polonia (con 608.903), in aumento di oltre il 36% in un anno. La Spagna, pur crescendo del 17,2% rispetto al 2024, fa registrare poco più di mezzo milione di presenze.Nella top ten stilata dall'assessorato regionale del Turismo, dopo Paesi Bassi e Austria, ci sono gli Stati Uniti (quasi 400 mila presenze), che con un incremento di oltre l'80% nel 2025 rispetto al 2023 e del 33,3% rispetto al 2024, sono il primo mercato extraeuropeo. Decima a Repubblica Ceca (286.967 presenze, più 19,2% sul 2024.II secondo Paese extra-Ue è il Canada, con 116.325 presenze, più 31,2% sul 2024, seguita da Australia (106.925, +25%), Argentina (86.387 presenze, più 33,5%) che supera il Brasile (84.644, con + 1,1%).Deludenti, nonostante i forti incrementi percentuali, i mercati orientali: Cina, soltanto 21.447 presenze, più 26,6%, Giappone (9.956 presenze con + 10%) e India, poco sopra le 10 mila presenze con +8,1% rispetto al 2024.A livello nazionale, il primo mercato è la Lombardia, con oltre 2,3 milioni di presenze e una permanenza media di 5,8 giorni. I numeri dei turisti lombardi superano addirittura quelli del turismo interno. Seguono il Lazio con 977 mila presenze, il Piemonte con...

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