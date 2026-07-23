Con quasi 22 milioni di presenze raggiunte nel 2025 e una concentrazione di turisti, soprattutto italiani, nei tre mesi estivi, la Sardegna si pone il problema della sostenibilità per non rischiare l'impatto negativo dell'overtourism. "A giugno, luglio e agosto siamo già vicini alla saturazione", ammette l'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, nel giorno in cui ha presentato i dati da record sui flussi turistici nell'Isola. "I Comuni devono tutelare le proprie spiagge con il numero chiuso e con diversi accorgimenti. Rispetto ad altre realtà che soffrono l'overtourism, abbiamo il vantaggio del filtro degli aerei. Più di tanto non si può crescere, perché mancherebbero gli slot, oltre alle strutture ricettive".
Nel primo semestre 2026 i dati parziali del
ministero del Turismo confermano la tendenza record dei due anni
precedenti.
"Anche quest'anno", osserva Cuccureddu, "la
Sardegna cresce a un ritmo doppio rispetto alla media italiana del
4,4%: +8,2% arrivi", in particolare +4% di turisti italiani e
+11,4% di turisti stranieri".
C'è poi la questione della sostenibilità
sociale: "Un turismo monoprodotto causa lavoratori precari:
vogliamo è che il turismo diventi sempre più il motore
dell'economia, perché l'unico settore ad avere una crescita e
vogliamo che sia sempre più destagionalizzato per trasformare i
posti di lavoro stagionali in annuali".
"La nostra strategia punta su
internazionalizzazione, destagionalizzazione e delocalizzazione",
ribadisce l'assessore, che punta sulla diversificazione dei
prodotti turistici e l'organizzazione di grandi eventi, sportivi e
di spettacolo, per incrementare le presenze nella bassa stagione:
nel 2025 sono state appena 877.925, pari al 4% del totale, sebbene
in aumento del 10,6% rispetto al 2024.
"Certo, la drastica riduzione di voli nella
stagione aeronautica Winter limita fortemente l'accessibilità alla
nostra Isola", prosegue Cuccureddu, "che speriamo possa essere
mitigata sia dall'abolizione della tassa...