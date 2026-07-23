Cna, il mercato delle costruzioni nell'Isola in leggera flessione -2% - Notizie

Valore della produzione di 7,6 miliardi, ma con stop e leggera flessione: meno 2%. Anche gli investimenti ne risentono: -2,8%. È il bilancio del mercato delle costruzioni in Sardegna relativo al 2025. Per Cna è la chiusura dell'espansione post pandemia. Un esempio su tutti, secondo il report presentato questa mattina: il residenziale in caduta (-16,7%). Perché, secondo i dati illustrati dall'organizzazione, si è esaurito l'effetto Superbonus. Opere pubbliche ancora in crescita (+12,0%). Ma, per Cna, è l'unico motore del settore.Mercato immobiliare sorprendente: fatturato +10%, compravendite 18.820 (+6,2%). In crescita i bandi dell opere pubbliche: +36,4% nel 2025, dopo il crollo del 2024 (-48,6%).Per quanto riguarda il Pnrr, aggiudicato quasi il 90% del valore in gara. Ma alle imprese sarde, su 5,1 miliardi di lavori, vanno solo 176 milioni (3%). Cresce comunque l'occupazione con 48.000 addetti (+3,9%). Ed è record storico. Le imprese, dal punto di vista numerico, reggono e un po' crescono: 20.546 (+0,4%).Per quanto riguarda le previsioni per l'anno in corso e il 2027, lo scenario previsto da Cna prevede, al 31 dicembre, stabilizzazione debole con -0,4% produzione e -0,8 % sugli investimenti). Nel 2027 nuovo indebolimento: -2,1% la produzione e -2,9% gli investimenti."II 2025 chiude un ciclo straordinario - dichiarano Francesco Porcu e Mauro Zanda, rispettivamente segretario regionale Cna e presidente della Federazione Cna Costruzioni Sardegna - quello del post-pandemia, alimentato da incentivi fiscali eccezionali e dalla prima ondata del PNRR. Ora il mercato torna alla dipendenza dai fondamentali: la domanda privata, che stenta a ripartire autonomamente, e le opere pubbliche, che restano il principale motore ma anch'esse si avviano verso una fase di progressivo rallentamento"."Il biennio 2026-2027 sarà decisivo. Senza una vera politica industriale regionale, che qualifichi...

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