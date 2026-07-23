Dopo la partenza con DuePerDuo e la sassofonista Lakecia Benjamin il 9 luglio, entra nel vivo il Cala Gonone Jazz Festival con due fine settimana ricchi di appuntamenti sino all'1 agosto.
La due giorni di venerdì 24 e sabato 25 luglio
si snoderà su tre diversi palchi: Grotte del Bue Marino, Acquario e
Teatro di Cala Gonone. Otto concerti tra world music, jazz, blues
ed elettronica. Primo appuntamento il 24 alle 19 in Acquario con
Mauro Palmas e Giacomo Vardeu. "Sighida" è il titolo dell'opera
prima del duo, nato dal fortunato incontro artistico tra il maestro
delle corde, compositore e ricercatore Mauro Palmas e il giovane
organettista Giacomo Vardeu, e sintetizza in modo sorprendente lo
spirito che ha animato la genesi di questo lavoro.
Alle 22 la musica si sposta in Teatro col
bluesman Francesco Piu, attivo sul circuito live internazionale da
oltre vent'anni, esibendosi in Europa, Canada e Stati Uniti.
Radicato nella tradizione blues con uno sguardo lungimirante, il
suo sound combina energia grezza, songwriting e influenze moderne.
Unisce una voce soul a una tecnica chitarristica magistrale e a un
profondo senso del groove.
A chiudere la serata Gegè Telesforo con Jazz
Radio. Vocalist, compositore, produttore e musicista poliedrico tra
i più importanti interpreti del jazz italiano. Scoperto da Renzo
Arbore negli anni '80 e presenza storica della televisione e della
radio, ha costruito nel corso di oltre quarant'anni una carriera
internazionale di grande spessore, collaborando con Dizzy
Gillespie, Jon Hendricks e Dee Dee Bridgewater. Virtuoso dello scat
- tecnica di cui è considerato tra i principali interpreti europei
- porta in scena "Jazz Radio", uno spettacolo che fonde jazz, funk,
soul e sonorità contemporanee in un viaggio musicale irresistibile
e coinvolgente.
La mattina di sabato...