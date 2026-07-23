Cala Gonone Jazz entra nel vivo, otto appuntamenti tra il 24 e 25 luglio - Notizie

Dopo la partenza con DuePerDuo e la sassofonista Lakecia Benjamin il 9 luglio, entra nel vivo il Cala Gonone Jazz Festival con due fine settimana ricchi di appuntamenti sino all'1 agosto.La due giorni di venerdì 24 e sabato 25 luglio si snoderà su tre diversi palchi: Grotte del Bue Marino, Acquario e Teatro di Cala Gonone. Otto concerti tra world music, jazz, blues ed elettronica. Primo appuntamento il 24 alle 19 in Acquario con Mauro Palmas e Giacomo Vardeu. "Sighida" è il titolo dell'opera prima del duo, nato dal fortunato incontro artistico tra il maestro delle corde, compositore e ricercatore Mauro Palmas e il giovane organettista Giacomo Vardeu, e sintetizza in modo sorprendente lo spirito che ha animato la genesi di questo lavoro.Alle 22 la musica si sposta in Teatro col bluesman Francesco Piu, attivo sul circuito live internazionale da oltre vent'anni, esibendosi in Europa, Canada e Stati Uniti. Radicato nella tradizione blues con uno sguardo lungimirante, il suo sound combina energia grezza, songwriting e influenze moderne. Unisce una voce soul a una tecnica chitarristica magistrale e a un profondo senso del groove.A chiudere la serata Gegè Telesforo con Jazz Radio. Vocalist, compositore, produttore e musicista poliedrico tra i più importanti interpreti del jazz italiano. Scoperto da Renzo Arbore negli anni '80 e presenza storica della televisione e della radio, ha costruito nel corso di oltre quarant'anni una carriera internazionale di grande spessore, collaborando con Dizzy Gillespie, Jon Hendricks e Dee Dee Bridgewater. Virtuoso dello scat - tecnica di cui è considerato tra i principali interpreti europei - porta in scena "Jazz Radio", uno spettacolo che fonde jazz, funk, soul e sonorità contemporanee in un viaggio musicale irresistibile e coinvolgente.La mattina di sabato...

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