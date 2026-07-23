Dalla Regione 17 milioni per far diventare Cagliari una capitale europea - Notizie

A Cagliari arrivano dalla Regione 17 milioni di euro per rafforzare l'innovazione, i servizi digitali, l'inclusione e la rigenerazione urbana. È questo il cuore della Strategia territoriale "Cagliari digitale: strategia integrata per la città inclusiva e innovativa", approvata in Giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni. Le azioni previste saranno attuate attraverso l'Investimento Territoriale Integrato (Iti) del comune di Cagliari e finanziate nell'ambito della Priorità 6 del PR Sardegna FESR 2021-2027, dedicata allo sviluppo sostenibile e integrato urbano e territoriale.Complessivamente la strategia digitale, che si avvale di un finanziamento di 13,1 milioni, si articola in 6 interventi principali: servizi per la città intelligente, sostegno alle nuove imprese e al trasferimento tecnologico, digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi, realizzazione di gemelli digitali della città, servizi digitali nell'archiviazione e utilizzo dei dati e dei programmi tramite Internet, interoperabilità e rafforzamento delle competenze digitali.Ulteriori 3 milioni e 830 mila euro per la rifunzionalizzazione dell'ex scuola di via Abruzzi nel quartiere di Is Mirrionis.L'edificio sarà riqualificato e trasformato in un centro diurno per anziani e in un poliambulatorio di quartiere. Infine la riqualificazione di altri spazi aperti per il miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi pubblici di quartiere."Fin dall'insediamento, l'amministrazione ha lavorato per non perdere le ingenti risorse europee e utilizzarle per nuovi investimenti in città, in alcuni casi per finire lavori già iniziati - ha detto il sindaco Massimo Zedda - Così rafforziamo l'efficienza amministrativa, l'erogazione di servizi digitali sempre più evoluti, offrendo nuove occasioni di sviluppo e inclusione, prospettive occupazionali per i giovani e opportunità per le intraprese economiche e innovative".Per Giuseppe Meloni, assessore regionale della Programmazione e bilancio, "gli Investimenti territoriali...

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