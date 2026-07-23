A Cagliari arrivano dalla Regione 17 milioni di euro per rafforzare l'innovazione, i servizi digitali, l'inclusione e la rigenerazione urbana. È questo il cuore della Strategia territoriale "Cagliari digitale: strategia integrata per la città inclusiva e innovativa", approvata in Giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni. Le azioni previste saranno attuate attraverso l'Investimento Territoriale Integrato (Iti) del comune di Cagliari e finanziate nell'ambito della Priorità 6 del PR Sardegna FESR 2021-2027, dedicata allo sviluppo sostenibile e integrato urbano e territoriale.
Complessivamente la strategia digitale, che si
avvale di un finanziamento di 13,1 milioni, si articola in 6
interventi principali: servizi per la città intelligente, sostegno
alle nuove imprese e al trasferimento tecnologico, digitalizzazione
e dematerializzazione dei servizi, realizzazione di gemelli
digitali della città, servizi digitali nell'archiviazione e
utilizzo dei dati e dei programmi tramite Internet,
interoperabilità e rafforzamento delle competenze digitali.
Ulteriori 3 milioni e 830 mila euro per la
rifunzionalizzazione dell'ex scuola di via Abruzzi nel quartiere di
Is Mirrionis.
L'edificio sarà riqualificato e trasformato in
un centro diurno per anziani e in un poliambulatorio di quartiere.
Infine la riqualificazione di altri spazi aperti per il
miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della fruibilità
degli spazi pubblici di quartiere.
"Fin dall'insediamento, l'amministrazione ha
lavorato per non perdere le ingenti risorse europee e utilizzarle
per nuovi investimenti in città, in alcuni casi per finire lavori
già iniziati - ha detto il sindaco Massimo Zedda - Così rafforziamo
l'efficienza amministrativa, l'erogazione di servizi digitali
sempre più evoluti, offrendo nuove occasioni di sviluppo e
inclusione, prospettive occupazionali per i giovani e opportunità
per le intraprese economiche e innovative".
Per Giuseppe Meloni, assessore regionale della
Programmazione e bilancio, "gli Investimenti territoriali...