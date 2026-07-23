Un elenco di 11 punti, dai trasporti all'intelligenza artificiale, passando per il comparto unico e la rete aeroportuale sarda: sono le principali controproposte avanzate dalla minoranza di centrodestra in Consiglio regionale, del valore di circa 410 milioni di euro, alla variazione di bilancio triennale che comincerà l'iter in Aula la prossima settimana.
La manovra, unita alle risorse in avanzo che
arrivano dall'assestamento approvato ieri in commissione, arriverà
a un tesoretto di risorse che supera il miliardo e mezzo di euro e
per questo il centrodestra punta a "dare una mano alla maggioranza
per individuare gli investimenti utili a favorire la crescita e lo
sviluppo della Sardegna", sottolineano i capigruppo di Fdi, Fi,
Riformatori, Sardegna al centro 20Venti e Alleanza Sardegna. "La
maggioranza non ha fatto nulla, c'è una variazione senza alcun
contenuto di sviluppo, che doveva essere fatta a febbraio e che
arriva dopo sei mesi e dopo tanti litigi all'interno della
maggioranza", spiega Paolo Truzzu (Fdi). Tra le proposte e relativi
investimenti 36 milioni per l'abbattimento delle tasse
aeroportuali, 45 contro il caro carburante su famiglie e imprese,
70 milioni per compensare i costi dell'Ets, e poi misure su
intelligenza artificiale, comparto unico, filiera bovina.
Nell'elenco manca la sanità, ma "gli emendamenti
ci saranno, legati soprattutto al personale alla necessità di
prevedere risorse per garantire l'effettiva equiparazione degli
stipendi" e soprattutto, secondo Truzzu "il problema principale non
sono i soldi ma l'organizzazione e la gestione, non c'è un
assessore: chi fa il presidente della Regione non ha il tempo, la
forza e le capacità per fare anche l'assessore alla sanità e non
può demandare a dg e capo di gabinetto".
La linea è chiara: "Siamo un'opposizione che si
prepara a governare e queste proposte lo dimostrano - precisa...