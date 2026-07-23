Una riforma organica del sistema educativo regionale per contrastare dispersione scolastica, spopolamento e povertà educativa, mettendo al centro bambini e ragazzi, il loro "diritto alla felicità" e la costruzione di un pensiero critico. È l'obiettivo della proposta di legge "Sistema educativo di istruzione della Sardegna", presentata dal gruppo consiliare di Sinistra Futura.
Il testo, illustrato dal capogruppo Luca Pizzuto
e dalla consigliera Paola Casula, punta a definire un quadro
organico delle competenze tra Regione, enti locali e autonomie
scolastiche e a rafforzare il coordinamento delle politiche
educative. "Noi pensiamo che il futuro siano i nostri ragazzi e le
nostre ragazze - ha detto Pizzuto - serve una riforma della scuola
che metta insieme le funzioni di ogni attore, ma che metta al
centro i bambini e i ragazzi, il loro diritto alla felicità per
costruire cittadini del mondo con un pensiero critico".
Tra le principali novità previste figurano il
rafforzamento del sistema integrato 0-6 anni con poli per
l'infanzia e coordinamenti pedagogici territoriali, i Patti
educativi di comunità, il potenziamento dell'insegnamento della
lingua, della storia e della cultura sarda, misure dedicate ai
bisogni educativi speciali, il contrasto al disagio giovanile, il
rafforzamento del diritto allo studio con borse di studio e il
Reddito di studio (Rest) per gli adulti disoccupati. Previsti anche
strumenti innovativi come il bilancio partecipativo studentesco,
l'educazione emotiva e i Centri di servizio e supporto (Css) per
famiglie, docenti e studenti.
Secondo i proponenti, la riforma risponde a
criticità evidenziate dai dati: in Sardegna la dispersione
scolastica raggiunge il 17,3%, a fronte del 10,5% della media
nazionale, mentre i Neet rappresentano il 19,6% dei giovani.
Nell'ultimo decennio, inoltre, l'Isola ha perso il 18,4% della
popolazione giovanile.
"La funzione di raccordo è quella cardine di...