Solanas e Margine Rosso, Alessandro Pintus Spara al Fratello e alla Moglie: Lui Muore, Lei è Gravissima

SOLANAS / QUARTU SANT'ELENA – Un'ora di sangue e follia ha sconvolto il litorale quartese. Alessandro Pintus, 39 anni, di Cagliari, ha ucciso il fratello a colpi di pistola al Margine Rosso e ha ferito gravemente la moglie, Michela Rubiu, 47 anni, a Solanas. Poi si è costituito ai Carabinieri.

La Dinamica dei Fatti

L’allarme è scattato poco prima delle sei. Il 118 ha segnalato ai Carabinieri la presenza di una donna di 47 anni ferita alla testa in un’abitazione a Solanas. La vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola esploso da un uomo che subito dopo è fuggito a bordo di un’auto.

La Svolta: La Costituzione

La svolta è arrivata alle 6:15, quando Alessandro Pintus, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato in caserma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. È stato sentito dal pm di turno e dai Carabinieri, ed è stato successivamente condotto in carcere.

Le Vittime

Il fratello di Alessandro Pintus, Andrea Pintus, 42 anni, è rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La moglie, Michela Rubiu, 47 anni, è stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola. È stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. I coniugi gestivano insieme un bar a Solanas.

Il Movente e le Indagini

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. I Carabinieri del Nucleo Operativo e della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo sono al lavoro sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragedia.

La comunità di Solanas e Quartu è sotto shock per la violenza inaudita. La donna versa in condizioni critiche. La speranza è che possa salvarsi. Il movente della tragedia è al vaglio degli inquirenti. Notizia in aggiornamento.