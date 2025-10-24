Terremoto oggi Avellino, scossa magnitudo 3.6 a Grottolella

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14:40 di oggi.

Lo comunica è il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La profondità del sisma è di 16 km.