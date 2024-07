Temperature in rialzo, allerta incendi in provincia di Oristano

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta arancione per la provincia di Oristano, valido per sabato 27 e domenica 28 luglio. Questa segnalazione indica un alto livello di pericolo e una condizione di attenzione rinforzata per il rischio incendi, richiedendo massima cautela e preparazione da parte dei residenti e delle autorità locali. Secondo le previsioni, le condizioni atmosferiche e ambientali nel fine settimana saranno tali da poter innescare incendi con intensità e velocità di propagazione molto elevate. In caso di mancato intervento tempestivo, tali incendi potrebbero raggiungere dimensioni considerevoli, rendendo difficoltoso il loro contenimento con le sole forze locali, anche se rinforzate. In queste circostanze, potrebbe risultare necessario l’intervento della flotta statale per supportare le operazioni di spegnimento. La Protezione Civile raccomanda a tutti i cittadini della provincia di Oristano di adottare misure preventive per ridurre il rischio di innesco degli incendi. Tra queste, si suggerisce di evitare l’accensione di fuochi all’aperto, compresi barbecue, e di non gettare mozziconi di sigaretta o altri materiali infiammabili

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie