Caldo in Sardegna, la Protezione Civile emette l'allerta meteo

La Protezione Civile della Sardegna ha lanciato un’allerta meteo di condizioni meteo avverse per l’ondata di caldo che colpirà l’isola nei prossimi giorni. Il bollettino, che entrerà in vigore alle ore 10 del 28 luglio e sarà in vigore fino alle 17:59 del 31 luglio, prevede temperature eccezionalmente elevate e condizioni di caldo intenso. Il servizio meteorologico regionale prevede un innalzamento delle temperature che potrebbe superare i 40 gradi Celsius, con un indice di calore che potrebbe rendere l’aria particolarmente opprimente. In particolare, le zone interne e le aree più lontane dalla costa saranno le più colpite, con conseguenze significative sulla salute e sul benessere dei cittadini. “La fascia delle alte pressioni tropicali ricopre il Mediterraneo, fronteggiandosi con le basse pressioni polari che dominano alle latitudini del nord Europa. La situazione non subirà cambiamenti sostanziali nel corso dei prossimi giorni. Dal 28 e fino almeno al 31 luglio sulla Sardegna si prevedono temperature massime spesso superiori ai 37 gradi, e localmente oltre i 40 gradi. Le temperature minime notturne

