Solanas, Incidente Sulla 125: Autista del Van Indagato per Omicidio Stradale. Due le Vittime. Al Vaglio le Telecamere Anas

Solanas, Incidente Sulla 125: Autista del Van Indagato per Omicidio Stradale

SOLANAS – Si infittisce il giallo sulla tragedia stradale di sabato scorso al 14° chilometro della Statale 125 Orientale Sarda a Solanas. Il conducente del Van coinvolto nel frontale con la Fiat 500, che ha causato la morte di Rodolfo Monaco e Giuliano Ortu, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Un atto dovuto per consentire tutte le indagini.

La Dinamica e le Vittime

Secondo una prima ricostruzione, il Van avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro la Fiat 500 sulla quale viaggiavano le due vittime. I soccorsi sono stati immediati: alcuni automobilisti in transito hanno estratto i feriti dall'abitacolo. Monaco, 77 anni, romano con residenza a Quartu, è morto sul colpo. Ortu, 50 anni, giardiniere di Settimo San Pietro, è deceduto poche ore dopo all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era arrivato in codice rosso. Le vittime stavano tornando da una giornata di lavoro a Costa Rei.

Le Indagini

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri del Reparto Operativo Radiomobile della Compagnia di Quartu. Il maggiore Michele Cerri e i luogotenenti Vittorio Piras e Andrea Boni sono al lavoro. Fondamentali per la ricostruzione saranno le immagini delle telecamere dell'Anas, che potrebbero chiarire la dinamica dell'incidente.

L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire tutti gli approfondimenti del caso. Le indagini proseguono per accertare le cause dell'invasione di corsia e stabilire eventuali responsabilità. La comunità di Quartu e Settimo San Pietro è ancora sotto shock per la morte di due persone, in un incidente che ha sconvolto l'intera zona.

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