Sardegna, Incendio a Villasor: Canadair e 5 Elicotteri in Azione. Chiuse le Statali 293 e 196

SARDEGNA – Una giornata di fuoco per la Sardegna, con due fronti aperti e una mobilitazione senza precedenti dei mezzi aerei. La prima emergenza è scattata a Bonorva per un rogo alle porte del paese, contenuto grazie all'intervento di elicotteri e squadre a terra. Poi l'emergenza si è spostata a sud, nelle campagne di Villasor, dove le fiamme minacciano un mega impianto fotovoltaico e hanno causato la chiusura di due strade statali.

L'Incendio a Villasor: Sei Mezzi Aerei in Azione

La macchina dell'antincendio è stata mobilitata dal primo pomeriggio in località Su Pranu, a ridosso della Statale 196. In zona sono intervenuti sei mezzi aerei: un Canadair partito da Olbia, un Super Puma da Fenosu, un elicottero dell'Aeronautica, due elicotteri leggeri (uno da Pula e uno da Fenosu) e l'elicottero dell'esercito Lima 04. Le fiamme sono arrivate a ridosso dell'ippodromo di Villacidro.

Le Strade Chiuse

A causa del rogo, il traffico è temporaneamente bloccato su:

SS 293 "di Giba" tra il km 15 e il km 17

tra il km 15 e il km 17 SS 196 "di Villacidro" tra il km 13 e il km 17, a Villacidro

La Situazione a Bonorva

L'incendio alle porte di Bonorva ha richiesto l'intervento di un elicottero da Anela, del SuperPuma da Fenosu e di altri due elicotteri. Le operazioni, coordinate dalla stazione forestale del paese, hanno evitato che il fronte del fuoco insidiasse le abitazioni.

Il Bollettino della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale ha emanato un nuovo bollettino per la giornata di mercoledì 22 luglio, confermando il livello di rischio codice arancione (pericolosità alta) per tutto il territorio sardo. Un allarme che richiede massima attenzione e comportamenti responsabili per evitare nuovi roghi.

Le operazioni di spegnimento proseguono con l'impegno di uomini e mezzi a terra. La situazione è in continua evoluzione e sarà monitorata costantemente. Notizia in aggiornamento.