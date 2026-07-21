Settimo San Pietro, Commosso Ultimo Saluto a Giuliano Ortu: "Un Grande Cuore si è Fermato"

SETTIMO SAN PIETRO – Una comunità in lutto per la scomparsa di Giuliano Ortu, il 50enne morto nel tragico incidente stradale di sabato 18 luglio sulla Statale 125 a Solanas. I funerali si terranno domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 10:30, nella Parrocchia di San Pietro Apostolo a Settimo San Pietro.

Il Dolore della Famiglia

La famiglia di Giuliano, profondamente commossa, lo ha ricordato con parole che toccano il cuore: "Un grande cuore si è fermato, ci mancherai ogni giorno, continua a vegliare su di noi, angelo buono della nostra famiglia" . Lo annunciano la mamma Anna Vittoria, la sorella Marianna con Sandro e i parenti tutti. Un addio che lascia un vuoto incolmabile.

La Comunità in Lutto

Settimo San Pietro si stringe attorno ai familiari di Giuliano Ortu, una persona conosciuta e stimata. La sua scomparsa, insieme a quella di Rodolfo Monaco, ha sconvolto l'intera comunità. Il tragico incidente sulla 125 ha spezzato due vite mentre rientravano da una giornata di lavoro.

Il Ricordo

Giuliano, 50 anni, giardiniere, è morto all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo il violento scontro frontale. La sua scomparsa ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che lo conoscevano. La messa di domani sarà l'occasione per un ultimo, commosso saluto.

Settimo San Pietro è in lutto. Addio Giuliano. La tua anima possa vegliare su chi hai amato. Il tuo ricordo resterà nei cuori di tutti. Le condoglianze alla famiglia. La comunità è vicina ai familiari in questo momento di immenso dolore. La notizia del tragico incidente ha scosso profondamente l'intera zona. Giuliano è stato una vittima della strada. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo. I funerali si terranno domani. Un momento di dolore e di riflessione per tutta la comunità. Notizia in aggiornamento.