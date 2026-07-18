Solanas, La Tragica Fine di Rodolfo e Giuliano nell'incidente sulla 125: Rientravano da una Giornata di Lavoro in Giardino

Solanas, La Tragica Fine di Rodolfo e Giuliano: Rientravano da una Giornata di Lavoro in Giardino

SOLANAS – Una giornata di lavoro come tante, spesa a sistemare il giardino di un amico. Poi il rientro, la strada di sempre, e la morte. È la tragica fine di Rodolfo e Giuliano, 78 e 50 anni, le due vittime del violento scontro frontale avvenuto oggi, 18 luglio, sulla Statale 125 var a Solanas.

L'Ultimo Rientro

I due viaggiavano insieme sulla Fiat 500. Erano stati a Costa Rei per sistemare il giardino della casa di Rodolfo, un'attività normale per una giornata estiva. Poi il rientro verso casa, a Quartu e Settimo San Pietro. Un tragitto che avevano percorso molte volte, e che oggi si è trasformato in una trappola mortale. All'altezza della galleria Arcu Sa Porta, la loro auto è stata coinvolta in uno scontro frontale con altri due veicoli, tra cui un Van.

Una Vita Spezzata

Rodolfo Monaco, 78 anni, originario di Roma ma residente a Quartu, è deceduto dopo essere stato trasportato nel piazzale di un vicino distributore. Giuliano Ortu, 50 anni, di Settimo San Pietro, è morto all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era stato portato d'urgenza. Due persone che, dopo una giornata di lavoro, non sono mai tornate a casa.

Il Dolore della Comunità

La comunità di Quartu e Settimo San Pietro è sotto shock per la scomparsa di due cittadini conosciuti e stimati. La normalità di una giornata di lavoro, la semplicità di un rientro, sono state spezzate dalla violenza dell'impatto. Un dolore che si aggiunge a quello delle altre famiglie coinvolte nell'incidente, che ha causato anche 12 feriti (otto gravi), tra cui una famiglia inglese in vacanza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale Anas. Per domare le fiamme sono stati necessari elicotteri e Canadair. Le cause sono al vaglio degli inquirenti. La vita, a volte, finisce quando meno te lo aspetti, in una giornata come tante. Lo ricorda il dramma di Rodolfo e Giuliano. La loro storia è un monito a non dare mai per scontata la strada.

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