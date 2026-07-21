Maresciallo dei Carabinieri Salva una Donna dal Suicidio: Oltre un'Ora di Negoziazione sul Tetto

Isola Rossa, Maresciallo dei Carabinieri Salva una Donna dal Suicidio: Oltre un'Ora di Negoziazione sul Tetto

TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA – Un gesto di grande umanità e professionalità ha salvato una vita. Nel pomeriggio del 14 luglio, presso il parco acquatico Aquafantasy in località Isola Rossa, un Maresciallo del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano, libero dal servizio, ha convinto una giovane donna a desistere dal compiere un gesto estremo.

La Segnalazione e la Scena

La Centrale Operativa dell'Arma di Valledoria era stata allertata tramite il 112 dalla segnalazione del personale della struttura. La donna, per motivi riconducibili a un trasferimento in una sistemazione non gradita, aveva raggiunto il tetto di una villetta, minacciando di lanciarsi nel vuoto da un'altezza di circa sei metri.

L'Intervento del Maresciallo

In quei drammatici momenti, il Maresciallo, in compagnia della sua famiglia, si trovava nel parco acquatico. Resosi conto della gravità, ha raggiunto la giovane sul tetto. Facendo ricorso alle competenze maturate come negoziatore di primo livello dell'Arma, ha instaurato con lei un rapporto di fiducia. Nonostante le difficoltà linguistiche, ha saputo trovare le parole giuste per rassicurarla. Dopo circa un'ora di dialogo, è riuscito a convincerla a desistere.

I Soccorsi e il Finale

Solo successivamente sono intervenuti i militari del Norm di Valledoria per mettere in sicurezza l'area. La giovane è stata affidata al personale sanitario del 118, rifiutando successivamente il trasporto in ospedale.

L'episodio testimonia la professionalità dei Carabinieri, capaci di gestire situazioni di elevata criticità umana. La figura del negoziatore è una risorsa specializzata dell'Arma, dove il dialogo e l'ascolto possono determinare la differenza tra la vita e la morte. Il gesto del Maresciallo, caratterizzato da lucidità e sensibilità, ha evitato una tragedia, confermando il profondo senso del dovere che contraddistingue i Carabinieri.