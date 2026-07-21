Percorsi e pensieri nel nord Spagna con il giornalista dj Nicola Montisci - Notizie

Non una guida turistica, ma una scoperta passo dopo passo, quasi senza mete precise, fatto di caffè, chiacchierate e piccole storie. Un giornalista e dj sardo alla scoperta dei percorsi meno battuti tra località come Calella de Palafrugell, Llafranc, Cadaqués, Tossa de Mar e Portlligat nel nord della Spagna, sino al confine con la Francia. Le strade secondarie del mare. Viaggio lento in Costa Brava è il nuovo libro di Nicola "Tixi" Montisci, pubblicato da Prospero Editore nella collana Geopoetica - Viaggi e reportage.

Uno sguardo attento non a ciò che si sa già, ma ai dettagli, agli incontri e ai luoghi che raramente trovano spazio negli itinerari tradizionali. Con il viaggio che diventa un'esperienza di conoscenza. "Negli anni ho riempito taccuini di appunti durante i miei viaggi - spiega l'autore - Rileggendoli mi sono accorto che ricordavo molto più le persone incontrate e i dettagli di un luogo che non i suoi monumenti. Questo libro nasce proprio dal desiderio di raccontare il viaggio attraverso ciò che spesso passa inosservato." Montisci è giornalista, scrittore, dJ e produttore musicale.

Da oltre venticinque anni si occupa di giornalismo, comunicazione e storytelling, collaborando con testate giornalistiche, istituzioni, enti e realtà culturali. Da oltre vent'anni annota impressioni, dialoghi e incontri raccolti durante i suoi viaggi, soprattutto lungo le sponde del Mediterraneo. Da quelle pagine, molte delle quali sono diventate anche articoli pubblicati sul sito www.tixi.it, nasce Le strade secondarie del mare - Viaggio lento in Costa Brava,



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