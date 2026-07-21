Canadair e 8 elicotteri in volo per spegnere fiamme nel sud Sardegna - Notizie

Un Canadair, otto elicotteri regionali tra i quali due Super Puma e due elicotteri militari stanno intervenendo su un incendio che si è sviluppato a Villasor, nel sud Sardegna, in località su Pranu dove vi è anche un mega impianto fotovoltaico. Il Corpo Forestale sta operando con uomini e mezzi anche a terra.

A causa derogo, il traffico è temporaneamente bloccato su un tratto della strada statale 293 "di Giba" tra il km 15 e il km 17, e su un tratto della statale 196 "di Villacidro", tra il km 13 e il km 17, a Villacidro. Il personale Anas, i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine sono sul posto per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Le fiamme hanno percorso i campi aperti verso nord, saltando la statale 293 e arrivando dentro l'ippodromo di Villacidro. "Sono state danneggiate alcune staccionate ma non le strutture - fa sapere all'ANSA il sindaco di Villacidro Federico Sollai - l'erba era stata sfalciata e quindi il fuoco non ha trovato sfogo. Ora il rogo ha girato verso est e si sta dirigendo verso la zone dei frutteti".

Nel frattempo la protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio anche per la giornata di mercoledì 22 luglio, confermando il livello di rischio codice arancione (pericolosità alta) per l'intero territorio sardo.

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