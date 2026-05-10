Sardegna Rally Raid 2026 a Olbia: Due Rally in Uno, Sfida Mondiale per il W2RC 2027. Duello Cerutti-Lucci

La Sardegna si prepara a diventare il palcoscenico di un evento motorsportistico senza precedenti. Dal 15 al 17 maggio 2026, Olbia ospiterà il Sardegna Rally Raid, una manifestazione che convoglia in sé due distinti eventi: da un lato i Campionati Italiani di Motorally, Raid TT e Cross Country; dall'altro un Candidate Event (RRCE) richiesto da FIA e FIM per un possibile ingresso nel calendario 2027 del Campionato del Mondo Rally-Raid (W2RC).

Due Rally in Uno

"Un impegno gigantesco per portare la vetrina dell'Isola fino all'angolo più lontano del Pianeta", spiegano gli organizzatori dell'AC Sassari e del Moto Club Insolita Sardegna. Stesse aree geografiche, stessi giorni, paddock comune, ma percorsi differenziati: il Candidate Event si svilupperà su prove speciali più lunghe, valido anche per il Campionato Europeo Baja.

La Sfida da Circo Massimo: Cerutti vs Lucci

L'incontro di cartello è già scritto. Nel RRCE delle Moto, scendono in campo due assi:

Jacopo Cerutti (Aprilia Tuareg di serie, Team GCorse), dominatore delle ultime stagioni, ha scelto di correre con la versione di serie della Tuareg.

Paolo Lucci (Husqvarna 450 Rally, Team Solarys), il più forte italiano della compagine "dakariana", guiderà la moto che ha corso l'ultima Dakar con Tommaso Montanari.

Una sfida tra la bicilindrica del momento e la monocilindrica progettata e costruita per la Dakar. A fare da contorno, le Auto figlie del Regolamento Dakar e Campionato del Mondo, fino alle impressionanti T1 Ultimate.

Un Territorio da Mondiale

La scelta della Sardegna non è casuale. L'isola si conferma terreno ideale per grandi epopee del motorsport, e la Regione ha sostenuto con convinzione il progetto. Olbia ha messo a disposizione la città proprio nei giorni della festa di San Simplicio, il patrono.

Iscrizioni Last Minute

Per chi volesse raccogliere la sfida del Sardegna Rally Raid Candidate Event, c'è ancora una possibilità "last minute" . Un'occasione unica per correre dove si decide il futuro del Rally-Raid mondiale.

Vincitore al via? Per ora, è la Sardegna.