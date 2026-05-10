Asl Ogliastra, Arrivano Tre Nuovi Farmacisti: Servizio Rinforzato a Jerzu e Tortolì. Tutti Under 30

Sanità, Asl Ogliastra: Arrivano Tre Giovani Farmacisti per il Territorio. Aperti Punti di Distribuzione a Jerzu e Tortolì

LANUSEI – Un nuovo impulso per la sanità territoriale. La Asl Ogliastra ha accolto tre nuovi farmacisti, che andranno a rinforzare la struttura complessa di Farmacia territoriale. I professionisti, tutti under 30, hanno preso servizio nelle scorse settimane e sono stati presentati ufficialmente durante l'incontro "Nuovi professionisti, nuove prospettive: professioni, esperienze e visioni per la sanità territoriale".

Il Nuovo Team

Il nuovo team è composto da:

Martina Crobeddu (classe 1996, di Arzana)

(classe 1996, di Arzana) Sara Piras (classe 1995, originaria di Baunei)

(classe 1995, originaria di Baunei) Luca Pirroni (classe 1996, di Tortolì)

Completa l'équipe la dottoressa Aurora Patteri (classe 1995, originaria di Baunei), specializzanda attualmente impegnata in uno stage formativo.

Un Servizio che si Rafforza

"Grazie all'arrivo di questi tre giovani professionisti, riusciremo a migliorare e rinforzare il servizio – spiega Sara Sanna, direttrice della s.c. Farmacia territoriale della Asl Ogliastra –. Le nuove risorse ci consentiranno di aprire dei punti di distribuzione dei farmaci anche a Jerzu e Tortolì".

"Investire sui giovani ogliastrini – specialisti che tornano a mettere le loro competenze a disposizione della propria terra – è una vittoria per l'intero territorio – evidenzia Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra –. Questa è la dimostrazione che la nostra Azienda può essere attrattiva anche per i giovani che vogliono mettersi in gioco".

I Contributi Scientifici

Durante l'incontro, i tre professionisti hanno illustrato i risultati delle proprie tesi di specializzazione, discusse all'Università di Cagliari:

Crobeddu : "Sclerosi multipla in Ogliastra: studio osservazione e retrospettivo"

: "Sclerosi multipla in Ogliastra: studio osservazione e retrospettivo" Piras : "Analisi di budget impact della vagus nerve stimulation nel trattamento dell'epilessia farmaco-resistente"

: "Analisi di budget impact della vagus nerve stimulation nel trattamento dell'epilessia farmaco-resistente" Pirroni: "Impatto prescrittivo ed economico del colecalciferolo nella Asl 4 Ogliastra: valutazione di appropriatezza e sostenibilità"

Un Modello Avanzato per i Pazienti Cronici

L'inserimento dei nuovi farmacisti e l'arrivo della direttrice Sanna (lo scorso gennaio) hanno dato nuovo impulso al servizio. In collaborazione con la Direzione generale, si sta sviluppando un modello avanzato per la gestione delle terapie nei pazienti cronici, basato su una piattaforma digitale integrata che collegherà medici di medicina generale, farmacie dei servizi, pazienti e caregiver, sotto il coordinamento della Farmacia Territoriale. Telemedicina, intelligenza artificiale e tecnologie smart miglioreranno aderenza terapeutica, coinvolgimento dei pazienti e farmacovigilanza attiva, nel quadro di una medicina di prossimità coerente con il DM 77.