Elezioni Quartu 2026, Porcu (centrodestra): "Il Contrassegno della Lega è Riconoscibile. Centrosinistra Eviti Polemiche e Parli di Temi"

Elezioni Quartu 2026, Porcu (centrodestra) Spegne la Polemica sul Simbolo: "Ora il Centrosinistra si Confronti sui Temi"

QUARTU SANT'ELENA – A poco più di un mese dal voto amministrativo, la campagna elettorale a Quartu entra nel vivo. Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, civica e autonomista, Marco Porcu, interviene per spegnere sul nascere la polemica sollevata da alcuni movimenti civici in merito al contrassegno utilizzato dalla Lega.

"Simbolo Ben Riconoscibile"

"Capisco il nervosismo del centrosinistra che a Quartu sente aria di vero cambiamento – dichiara Porcu – e non mi stupisce il tentativo di un movimento politico di farsi conoscere attivando qualche polemica rispetto al contrassegno prescelto dalla Lega. Il contrassegno della Lega è ben riconoscibile e mi pare strano che quel movimento civico si senta confondibile con il nostro alleato: non sapevo avessero abbracciato nell'ultimo tempo le idee della Lega, tanto da considerarsi fungibili".

"Non Scendiamo a Questo Livello"

Porcu estende la propria riflessione anche alla preoccupazione di chi teme di non raggiungere la soglia utile per eleggere un consigliere. "Non siamo riusciti a stare dietro ai tanti slogan comuni utilizzati per cambiare i nomi ai partiti di centrosinistra al fine di mascherarli in una coalizione civica – sottolinea –. Io non sono affezionato ai nomi, ma alle idee e alla coerenza sì".

"Concludo dicendo – aggiunge il candidato – che sarebbe bello che anche il centrosinistra conducesse la sua campagna sui temi. Perché almeno noi, su questo livello di polemica, non intendiamo scendere".

La Sfida sul Programma

Porcu lancia quindi un appello al confronto diretto sulle proposte e sul programma, lasciando intendere che la coalizione di centrodestra intende portare avanti una campagna elettorale incentrata sulle questioni concrete per la città, senza lasciarsi distrarre da sterili polemiche sui simboli.