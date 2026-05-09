Dopo le edizioni degli anni scorsi a Sa Manifattura di Cagliari,
"Inventori in famiglia" torna a casa. Sarà il Parco scientifico e
tecnologico di Pula a ospitare la nuova edizione del format ideato
e organizzato dal 10LAB di Sardegna Ricerche, per due domeniche
interamente dedicate alla festa della scienza e dell'innovazione:
il 10 e 17 maggio 2026.
L'evento dedicato alla divulgazione scientifica
creativa, promosso dal primo science centre pubblico della
Sardegna, è come sempre pensato non solo per bambine e bambini in
età scolare, dai 6 ai 10 anni, ma anche per le loro famiglie o
gruppi di amici, con gli adulti coinvolti direttamente nei percorsi
di gioco e apprendimento creativo. L'obiettivo è raccontare la
scienza in modo originale e diverso dal solito, in un evento dove
l'arte si lega alla tecnologia e dove si spronano i partecipanti a
inventare continuamente qualcosa di nuovo, a scambiarsi idee e
osservare il mondo in modo diverso.
Il cuore della manifestazione sarà
l'Experimentarium, un palco dove la scienza comincia dalla
meraviglia attraverso spettacoli e dimostrazioni informali della
durata di circa 30 minuti. Il programma prevede "Il viaggio dei
semi", per scoprire come le piante riescano a spostarsi, seguito
dalle atmosfere misteriose di "Esploratori di suoni".
Successivamente, la chimica svelerà i segreti di rocce e piante
locali in "La chimica del bosco", mentre l'attenzione si sposterà
sul regno animale con "Nei panni degli animali", un'indagine
scientifica sulle abilità incredibili di pesci e pipistrelli.
Nell'offerta del 10LAB non possono mancare i
caratteristici laboratori Tinkering, che si svolgeranno nella Sala
1, dove i partecipanti affronteranno sfide tecnologiche come la
creazione di macchine volanti o personaggi basculanti per stimolare
il pensiero laterale. Il percorso proseguirà nella Sala 2 con
"Colpi di Genio", un'area dedicata alle illusioni...
Leggi tutto su Ansa Sardegna