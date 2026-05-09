L'innovazione e la scienza incontrano l'arte e la creatività - Notizie

Dopo le edizioni degli anni scorsi a Sa Manifattura di Cagliari, "Inventori in famiglia" torna a casa. Sarà il Parco scientifico e tecnologico di Pula a ospitare la nuova edizione del format ideato e organizzato dal 10LAB di Sardegna Ricerche, per due domeniche interamente dedicate alla festa della scienza e dell'innovazione: il 10 e 17 maggio 2026.L'evento dedicato alla divulgazione scientifica creativa, promosso dal primo science centre pubblico della Sardegna, è come sempre pensato non solo per bambine e bambini in età scolare, dai 6 ai 10 anni, ma anche per le loro famiglie o gruppi di amici, con gli adulti coinvolti direttamente nei percorsi di gioco e apprendimento creativo. L'obiettivo è raccontare la scienza in modo originale e diverso dal solito, in un evento dove l'arte si lega alla tecnologia e dove si spronano i partecipanti a inventare continuamente qualcosa di nuovo, a scambiarsi idee e osservare il mondo in modo diverso.Il cuore della manifestazione sarà l'Experimentarium, un palco dove la scienza comincia dalla meraviglia attraverso spettacoli e dimostrazioni informali della durata di circa 30 minuti. Il programma prevede "Il viaggio dei semi", per scoprire come le piante riescano a spostarsi, seguito dalle atmosfere misteriose di "Esploratori di suoni". Successivamente, la chimica svelerà i segreti di rocce e piante locali in "La chimica del bosco", mentre l'attenzione si sposterà sul regno animale con "Nei panni degli animali", un'indagine scientifica sulle abilità incredibili di pesci e pipistrelli.Nell'offerta del 10LAB non possono mancare i caratteristici laboratori Tinkering, che si svolgeranno nella Sala 1, dove i partecipanti affronteranno sfide tecnologiche come la creazione di macchine volanti o personaggi basculanti per stimolare il pensiero laterale. Il percorso proseguirà nella Sala 2 con "Colpi di Genio", un'area dedicata alle illusioni...

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