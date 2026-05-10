Fabrizio Moro in Sardegna: Due Date a Codrongianos (29 Maggio) e Sestu (7 Settembre) per il Tour 2026

Fabrizio Moro in Sardegna: Doppio Appuntamento a Codrongianos (29 Maggio) e Sestu (7 Settembre)

SARDEGNA – Due imperdibili appuntamenti in Sardegna per i fan di Fabrizio Moro. Il cantautore romano, reduce dal successo dell'anteprima al Palazzo dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, ha annunciato le nuove date estive del tour "Non ho paura di niente Live 2026", che farà tappa nell'Isola con due concerti.

Le Date in Sardegna

29 maggio 2026 – CODRONGIANOS (Sassari) – loc. SACCARGIA

– loc. 07 settembre 2026 – SESTU (Cagliari) – Piazzale Campioni d'Italia

Il Tour

Le due serate sarde si inseriscono in un fitto calendario che toccherà l'Italia da nord a sud, per poi proseguire in autunno nei principali club della penisola. Sul palco, Fabrizio Moro sarà accompagnato da Danilo Molinari e Roberto "Red" Maccaroni (chitarre), Luca Amendola (basso), Alessandro Inolti (batteria) e dal Maestro Claudio Junior Bielli (pianoforte). Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners, con RTL 102.5 radio ufficiale.

In scaletta i successi di una carriera

Il pubblico sardo potrà ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato il percorso artistico di Moro, dagli esordi fino ad oggi, e per la prima volta i brani contenuti nel suo nuovo album "Non ho paura di niente" (BMG), il decimo album in studio della sua carriera. Il disco, disponibile in digitale, CD, vinile e in vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata, contiene i singoli "Niente da perdere" (attualmente in radio) e "Non ho paura di niente".

Fabrizio Moro: una carriera di successi

Classe 1975, cantautore e regista romano, Moro ha partecipato due volte al Festival di Sanremo nella Categoria Giovani (2000 e 2007), vincendo con "Pensa" nel 2007. È tornato in gara tra i Big per ben 5 volte, vincendo nel 2018 insieme a Ermal Meta con "Non mi avete fatto niente" , brano con cui il duo ha partecipato all'Eurovision Song Contest a Lisbona. Ha all'attivo 10 album in studio, ha scritto canzoni per Noemi, Emma, Fiorella Mannoia, gli Stadio e Valerio Scanu. Come regista, ha esordito nel 2022 con il film "Ghiaccio" e ha diretto il suo secondo film "Martedì e Venerdì" (2024). Ad aprile 2025 ha festeggiato i 25 anni di carriera con due eventi speciali al Palazzo dello Sport di Roma e all'Unipol Forum di Milano.