SASSARI – La 75ª edizione della Cavalcata Sarda si arricchisce di una novità senza precedenti. Dal 15 al 17 maggio, Piazza Castello a Sassari ospiterà il Villaggio Salude & Trigu, uno spazio esperienziale di tre giorni che anticipa e accompagna la grande sfilata della tradizione isolana, in programma domenica 17 maggio.
Un Villaggio per l'Autenticità Sarda
L'iniziativa, firmata dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il network Salude & Trigu, trasformerà la piazza in un laboratorio a cielo aperto. Dodici casette in legno ospiteranno 25 realtà tra Pro Loco e associazioni provenienti da tutto il territorio, in rappresentanza dei 100 eventi del circuito 2026.
"La Cavalcata Sarda e il Villaggio rappresentano la sintesi perfetta della nostra missione e della collaborazione con l'amministrazione comunale – afferma il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti –. Trasformiamo l'eredità culturale in un'occasione concreta di sviluppo economico, rendendo il Nord Sardegna una destinazione capace di emozionare attraverso l'eccellenza delle proprie radici".
Il Programma Dettagliato
Venerdì 15 maggio (ore 17-22)
- Apertura: Inaugurazione ufficiale degli stand alle 18:30.
- Sapori: Degustazioni di prodotti tipici di Borutta, Burgos, Alghero, Florinas, Sennori, Uri e Usini.
- Saperi e Laboratori: Tessitura a telaio verticale (Nule), laboratorio sui pipistrelli del Monastero di Sorres, pasta fresca (Usini) e intreccio di cestini.
- Esibizioni: Canti tradizionali dei cori di Cheremule e Uri; danze e sfilate di figuranti in abiti medievali (Goceano) e folk.
Sabato 16 maggio (ore 17-22)
- Sapori: Eccellenze enogastronomiche di Monti, Ittireddu, Nule e i vini della Confraternita del Moscato di Sennori.
- Saperi e Laboratori: L'arte dei biscotti sardi (Uri), i dolci tipici (Ozieri) e l'esposizione dei prodotti di Monti.
- Esibizioni: Spettacolo di vestizione degli abiti sardi (Ittiri), dimostrazioni di ricamo e mostre di costumi d'epoca.
Domenica 17 maggio
- ore 9.00: Partenza della 75ª Edizione della Cavalcata Sarda. Il Villaggio in Piazza Castello resterà aperto tutto il giorno.
- Sapori: Degustazioni continuate con le Pro Loco di Banari, Berchidda, Telti e molte altre.
- Saperi e Laboratori: Laboratorio del raviolo berchiddese e delle erbe officinali (Telti); dimostrazione di tessitura tappeti e ricamo.
Un punto informativo dedicato permetterà a turisti e residenti di scoprire il calendario completo degli oltre 100 eventi Salude & Trigu previsti per la stagione 2026, spaziando tra cultura, musica, enogastronomia e natura. Un'occasione unica per vivere l'anima più autentica della Sardegna.