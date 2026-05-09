CAGLIARI, 09 MAG - L'Udinese rovina la possibile festa
salvezza del Cagliari: due gol nella ripresa di Buksa e Gueye. E la
squadra di Runjaic fa cifra tonda e raggiunge quota 50. I rossoblù
per la matematica permanenza in A devono aspettare il risultato
della Cremonese. Oppure, in caso di vittoria dei grigiorossi,
devono attendere il prossimo turno con il Torino.
Ma il finale di partita, comunque tra due
squadre senza grosse preoccupazioni, è caldissimo.
Che cosa sia successo non è chiaro. A un certo
punto tutti si inseguono, l'arbitro ferma il gioco perché
accerchiato dai giocatori dell'Udinese che chiedono di verificare
qualcosa. In particolare Davis è scatenato: ce l'ha soprattutto con
Dossena.
Si alza un cartellino giallo. Alla fine della
partita ancora polemiche con i giocatori che vengono a contatto.
Ancora Davis irrefrenabile, evidentemente indispettito da qualcosa
che ha sentito e che non gli è piaciuto. Poi l'attaccante viene
consolato e portato via verso gli spogliatoi da due compagni. Un
brutto epilogo di una gara giocata senza troppi problemi e
tatticismi.
Nel primo tempo, più Cagliari che Udinese. Bei
tocchi a centrocampo, qualche idea per arrivare alla tre quarti, ma
nulla di concreto davanti. Per il Cagliari il problema è più che
altro Ehizibue che si infila almeno due volte tra Rodriguez, a
sorpresa in campo per un risentimento muscolare di Mina nel
riscaldamento, e Obert. Dall'altra tutto passa dai piedi, che
sembrano ispirati, di Gaetano ed Esposito. Più intraprendenti gli
isolani, che tirano due volte con Folorunsho e una con Esposito,
sempre fuori, oltre a qualche mischia e qualche rifinitura
sbagliata. L'occasione più bella arriva alla mezz'ora proprio da
una combinazione Esposito-Gaetano, con un miracolo di Okoye sull'ex
Napoli. Dal successivo angolo esce una palla...
Leggi tutto su Ansa Sardegna